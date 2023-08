倫敦塗鴉牆24紅字「社會主義價值觀」背後：中西方的價值觀衝突？

「富強、民主、文明、和諧、自由……」,有12個中文詞彙星期天(8月6日)突然占滿了英國倫敦的一面塗鴉牆,讓一場看不見硝煙的文字戰迅速爆發。



社會主義核心價值觀現身倫敦

一名就讀於英國皇家藝術學院的26歲中國留學生「一鵲yique」(原名王漢錚)在小紅書和Instagram等社交媒體上發文稱,他和他的團隊在位於倫敦東區紅磚巷的一面牆上留下中國官方宣揚的社會主義核心價值觀的宣傳標語。

根據王漢錚公佈的照片,街道兩側的牆壁都被刷成了白色,其中一側牆壁寫著12個漢字詞語:富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信和友善。這是中國社會主義核心價值觀中所包含的12個詞語。

他將這幅壁畫命名為「反者道之動」,並稱作品「沒有太多政治意味」,創作目的在於「用社會主義的構建方式來反殖民西方的虛假自由」。

王漢錚說:「借自由民主之名彰顯著西方的文化中心,這是倫敦的自由」,「這樣的自由便是西方對東方主義的建構,其內裡隱藏著極大的文化階段的權利不平等和剝削」。

好些報導留意到,標語中的「法治」二字上被打上問號,創作者的動機受到網民猜測。有人認為,這是海外中國人抒發愛國之情的產物,也有人認為作品是以反諷手法質疑中國法治。據《端傳媒》報道,王漢錚否認「法治」二字上的問號是本人所加,還表示「真不是高級黑」。

王漢錚在Instagram限時動態配上現場圖稱,塗上那些詞語是對言論自由的強烈表達,無聲地提醒人們,「在2023年的中國,對思想、新聞自由和言論自由的壓迫依然猖獗」。他也稱,自己很愛國,但有權「對它進行一定反思性批判」。

創作者不是在空白的牆面上塗鴉,而是先以白漆覆蓋牆面其他藝術家的創作。為此,王漢錚表示,很遺憾他的作品掩蓋了許多藝術家的作品,但「可能這就是自由的代價,那讓我來做放大這種代價的壞人吧」。照片顯示,約有九人在現場參與壁畫創作,他們將事先準備好印有字體的鏤空紙板貼在牆上,並噴上紅漆。

創作者先以白漆覆蓋牆面其他藝術家的創作,再以紅漆把中國社會主義核心價值觀的12個詞語寫上。(網絡圖片)

據現場創作者透露,創作過程中引來許多路人圍觀,雖然大部分人表示好奇、喜歡,但也有人對他們謾駡、施以威脅,且他們的噴漆、包、相機和電腦等還被偷走。

社會主義價值觀的「二次創作」

塗鴉牆上的社會主義核心價值觀12個詞語,是在2012年由時任中共總書記胡錦濤在中共十八大首次提出。在中共總書記習近平推動下,這12個詞作為宣傳口號遍佈中國大街小巷,包括政府機關、街道、學校、商場和公園等。

中國民眾司空見慣的12個詞語突然出現在英國的牆壁上,有中國網民讚賞創作者對西方國家進行「文化輸出」,讓英國人體驗一下在中國生活的感覺。

有批評者則認為,此舉是在對西方國家進行「文化入侵」,不僅不會帶來好感,還會「強化中國負面印象」,是「對中國的高級黑」;社交媒體「X」(前稱推特)上更有網民批評這是一種「可恥」的雙言巧語宣傳(Orwellian doublespeak propaganda)。

但也有支持者反過來質疑,「既然他們(西方)的塗鴉文化能流行到我國,為什麼我們的『標語印刷』不能反向輸出一波?」

網民對於塗鴉的反應兩極:

王漢錚說,期待看到藝術家會「如何在社會主義核心價值觀上繼續創作」。他或許沒料到,壁畫出街後,當地民眾的二次創作如潮水般四面八方湧來。不少旅居當地的華人和民眾在原壁畫的基礎上「加油添醋」,宣洩對這幅壁畫的不滿情緒。

例如:在「愛國」二字旁加字,改寫成「我愛國,國不愛我」;在「民主」「自由」旁加上「中國沒有」「404 Not Found」;在「平等」二字上方以英文寫上「但某些人比其他人更平等」(but some are more equal than others);在「文明」「和諧」前面添上「不」字等。

不少旅居倫敦華人和民眾在原壁畫基礎上「加油添醋」,宣洩對這幅壁畫的不滿情緒:

還有一些女權主義者和性少數群體(LGBT+)在牆壁寫上「女人沒有國家」等標語。

或許是壁畫的二次創作過於敏感,留在壁畫上的二創百花齊放的同時,倫敦塗鴉牆在微博的討論也受到限制,以至於有中國網民質疑「二創才是作者想要的結果」。

「作者已死」失效

面對撲面而來的質疑和批評聲浪,王漢錚星期一(7日)接受《明報》專訪時重申,自己沒有政治傾向,既不是「小粉紅」,也不是「高級黑」;既不是要批判中國,也不是無腦地喜歡中國來詆毀外國思想。

他表示,希望自己能站在中間,讓作品「產生兩種不同文化的碰撞」。同一天,他在Instagram和小紅書發表千字聲明,說自己和團隊成員都受到非常強烈的網絡霸淩。

王漢錚星期一在Instagram和小紅書發表千字聲明,說自己和團隊成員都受到非常強烈的網路霸淩。(王漢錚Instagram)

這些霸淩行為包括:個人資訊和私人生活被惡意醜化且放大,父母和個人資訊被非法查閱在網上公佈,導致他和家人得承受持續的謾駡和死亡威脅,還有「香港團體要購買我的頭顱」,「處在很激烈的被迫害之中」。

王漢錚希望作品能回歸到社會。但從上述事件來看,創作者希望看到「文本誕生,作者已死」的初衷並沒有實現。恰恰相反的是,創作團隊的政治傾向和背後的動機受到各種質疑。

壁畫文字戰背後的價值觀之爭

據英國廣播公司(BBC)報導,雖然當地法律規定,民眾未經許可不能在牆壁、人行道等公共財產進行創作,但當地的陶爾哈姆萊茨區議會2019年通過一項區分「塗鴉」和「街頭藝術」的新政策後,執法人員在除去牆壁上難看塗鴉的同時,也會「採取平衡觀點」保護優秀的壁畫創作。

這意味著,只要壁畫不要難看得污染市容,當地政府不會強制抹去藝術家在牆壁上的作品。

8月7日倫敦東區紅磚巷(Brick Lane)24個紅色大字已被抹去:

報道稱,自2017年以來,紅磚巷的牆壁就成了藝術家展現自己創意的平臺,每隔幾周這裡就會出現新的一幅壁畫。由此看來,王漢錚和他的團隊所捲入的,更可能是中西方之間的價值觀衝突。

隨著中西方之間的關係不斷惡化、政治外交衝突不斷,多個西方國家都在脫鉤斷鏈、去風險的呼聲下,致力於將任何領域內可能包含的中國元素抵擋在外。這也導致中西方無論是在國家、政府、人民等各個層面之間都鮮少、甚至不願交流,就彼此間的差異溝通對話,從而漸行漸遠。

在雄安新區各處,都能看到相關的宣傳標語。(Paul Sedille攝)

皮尤研究所2022年9月公佈的調查顯示,美國、英國、澳大利亞、德國、荷蘭、瑞典、日本、韓國等均有近七成民眾對中國反感。

因此,當與中國政治宣傳內容相關的作品出現在倫敦的牆壁時,大概率會被解讀成中國意識形態入侵西方思想堡壘的腹地,從而引發衝突。

根據網民在「X」上傳的視頻顯示,紅磚巷的牆上還出現了不少「解放香港」「解放新疆」等,抨擊北京政府侵害人權的標語。

或許幾周之後,紅磚巷的牆壁會再被刷上白漆、甚至換上另一幅截然不同的作品,讓此次壁畫文字之爭落下帷幕。不過,這背後的價值觀之爭恐怕不會就此畫上休止符。

王漢錚可能想把塗鴉牆當成實驗室,讓中西方價值觀進行一次思想碰撞,讓自己和團隊成為中西對話的推手。但他萬萬沒想到的是,自己也被卷了進去,成為這場難以控制的社會實驗下的一員。