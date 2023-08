倫敦塗鴉牆24大紅字「社會主義價值觀」惹議　原創與二創皆被清除

位於英國倫敦東區紅磚巷(Brick Lane),是世界最有名的街頭塗鴉展示區之一,近日在英國讀藝術的中國留學生將紅磚巷兩面牆刷白,其中一面寫上社會主義核心價值觀:「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個紅色大字,除在倫敦引發討論,在內地網絡也引發熱議。



該塗鴉牆其後更再被二次創作,出現許多諷刺圖字。綜合外媒報道,如今引起爭議的兩面牆上所有塗鴉都被當地政府清除。



在當地時間周一(7日)早上,當地的陶爾哈姆萊茨區議會(Tower Hamlets council)已清除了牆面上的親中、反中塗鴉。

當地藝術家希格斯(Russell Shaw Higgs)接受法新社採訪時表示:「我覺得塗鴉太快被覆蓋過去了。昨天非常有意思,因為許多人來到這裏,以反制手法覆蓋原本的塗鴉,這成了貨真價實的文字對話之牆,而這道牆的作用本來就是這樣。」

+ 2

據早前報道,倫敦塗鴉牆上的24字「社會主義核心價值觀」引發關注後,該塗鴉牆再被二次創作,例如「民主」前面被加上「沒有」,變成「沒有民主」;「法治」則被加上「?」,平等那欄則出現英文字的「but some are more equal than others(但有些人比其他人更平等)」並出現許多「404 not found」、諷刺漫畫等圖字,吸引許多人佇足圍觀和打卡。

內地留學生塗白塗鴉牆,寫上「社會主義核心價值觀」的行為引發內地網民熱議。批評者認為「不能披著正能量的皮,做丟臉的事情」、「完美強化中國人負面印象」、「如果幾個韓國人在我們的塗鴉牆寫『大韓民國萬歲』再傳到社交平台沾沾自喜、會不會被我們罵死啊?」

不少人還關注,將整面牆刷白覆蓋了原本紅磚巷許多經典的塗鴉作品。其中還有一些塗鴉作品是為了紀念已故的藝術家,將其作品保留部分後的致敬(tribute),許多塗鴉者創作時都會特意避開,亦有不少人批評塗鴉不該是整面刷白,「拿紙板噴漆」。

該塗鴉覆蓋掉經典塗鴉:

不過,亦有不少網民支持中國留學生稱「中國人難道就沒有創作自由嗎?」、「本來就是自由塗鴉區,不需要太敏感」、「刷在國內是標語,到了國外就成了藝術!牛逼!」;亦有網民認為該塗鴉作品有諷刺意涵:「把豐富多彩的自由塗鴉藝術統一用呆板無意義的慘白覆蓋抹殺掉,再印上鮮紅板正大義的口號」。

網民對於塗鴉的反應兩極: