最高法報告：尋釁滋事罪近年有被泛化適用傾向

最高人民法院官方微信號、人民法院報周四（16日）刊發了最高人民法院審判委員會委員、刑事審判第四庭庭長滕偉的調研情況報告。報告指出，尋釁滋事罪近年有被泛化適用的傾向。



滕偉於2023年5至6月先後在浙江省金華市、紹興市和福建省福州市、泉州市，就「新時代農村刑事犯罪對鄉村振興戰略的影響」、「尋釁滋事行為的刑事規制」課題進行調研。其中，報告指出，尋釁滋事罪是實踐中常見多發犯罪，近年來該罪名有被泛化適用的傾向。為準確適用法律，對該罪適用情況進行了調研。

據介紹，過去十年，浙閩兩地農村尋釁滋事案件數量均排在各類罪名的前列。絕大部分被告皆為年輕人，以外來務工人員或無正當職業者居多，因酒後肇事、賭博引發的犯罪常見多發。因違法上訪而被以該罪名追究刑事責任的案件也時有發生。而調研發現該罪認定中存在多個問題，一是被告人的主觀動機難把握，容易陷入客觀歸責；二是對違法信訪行為能否以本罪論處認識不一；三是因邊界不清導致容易被泛化適用的傾向明顯；四是與其他相關罪名的區分較難；五是行刑銜接不暢，容易導致行政違法行為被拔高作為刑事犯罪處理。

針對上述問題，報告建議加大對尋釁滋事犯罪案件的審判指導，以司法文件或典型案例的形式，指引地方法院準確適用法律；審慎處理因信訪、上訪而引發的尋釁滋事案件。