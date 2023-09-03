全國第一　廣東累計建成5G基站超28萬座　用戶數超7500萬戶

9月2日下午，由廣東省人民政府主辦、廣東省商務廳承辦的2023年中國國際服務貿易交易會「廣東主題日」在北京舉行。活動現場，廣東省商務廳副廳長雙德會介紹了粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區建設成效。本次主題日以「數字服務，灣區領航」為主題，展示廣東服務貿易領域的優秀成果，擦亮「廣東服務貿易」名片。



今年4月，商務部印發《粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區建設方案》，為廣東打造貿易高質量發展新高地注入了新動能、激發了新活力。

廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大局中地位重要、作用突出。 2022年廣東地區生產總值12.9萬億元、連續34年位居全國第一，外貿進出口總額1.2萬億美元、連續37年位居全國第一。 「廣東建設粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區條件優越、前景可期。」雙德會表示。

雙德會介紹，粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區建設以貿易主體數字化轉型和貿易全流程數字化賦能為主線，實施數字強貿工作，錨定兩個階段性目標：

第一階段到2025年，率先形成新業態驅動、網絡化共享、智能化協作的貿易數字化生態，貿易主體數字化應用率達到80%以上，跨境電商、數字貿易規模實現「雙萬億元」 。

第二階段到2035年，數字化創新引領貿易發展能力大幅躍升，對外貿易實現全產業鏈條、全價值鏈數字化轉型，貿易高質量發展水平居於全球前列。

雙德會表示，目前，粵港澳大灣區全球貿易數字化領航區建設各項工作任務已全面鋪開，並取得了初步成效。據統計，現有100家廣東省數字貿易龍頭企業，在建10個外貿數字化公共服務平台，已建成運行6個市場採購貿易聯網信息平台。與此同時，數字化基礎設施日益完善，廣東累計建成5G基站超28萬座，用戶數超7500萬戶，基站數量和用戶規模保持全國第一。

目前，廣東已實現跨境電商綜試區全覆蓋優勢，廣州、深圳、東莞、佛山市等跨境電商百億級大市數字化快速發展。今年前7個月，全省跨境電商進出口4818億元，同比增長140%。廣州市跨境電商地方公共服務平台建成26個功能板塊，備案企業超3000家，進出口單量日近300萬票，約佔全國單量的1/7，跨境電商進口規模連續9年位居全國第一。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

