《外國國家豁免法》出台　外交部：對非主權行為訴訟行使管轄權

中國十四屆全國人大常委會第五次會議日前表決通過《中華人民共和國外國國家豁免法》，預定明年元旦起實施，港澳適用。

該法調整中方此前採取的「絕對豁免」立場，授權中國法院受理以外國國家為被告的案件。對於作此調整，外交部發言人今日（5日）回應稱，該法明確中國法院可就外國國家非主權行為引發的訴訟行使管轄權，並可對外國國家商業活動財產採取強制措施，為中國法院審理涉及外國國家及其財產的民事案件提供法律依據。



發言人稱，制定《外國國家豁免法》是中國全國人大正常的立法活動。該法參照國際通行做法，就外國國家豁免問題作出規定，旨在健全中國的外國國家豁免制度，為中國法院審理涉及外國國家及其財產的民事案件提供法律依據，保障當事人合法權益，維護國家主權平等，促進對外友好交往，助力中國更高水平對外開放。

發言人指，《外國國家豁免法》確認外國國家及其財產在中國享有豁免的基本原則，並規定了例外情形，明確中國法院可就外國國家非主權行為引發的訴訟，如涉及商業活動、相關人身傷害和財產損害等爭議的訴訟行使管轄權，並在嚴格限制的條件下，可對外國國家商業活動財產採取強制措施。這完全符合國際法和各國實踐。

發言人表示，作為負責任大國，中國堅定維護國家主權平等原則，將依法保護中國公民和法人正當權益，尊重外國國家根據國際法應享有的豁免。