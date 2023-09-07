中國成功實施首條跨洋中脊深海人工源電磁與大地電磁聯合探測

近日，中國科學院南海海洋研究所近期與中國地質大學（北京）科研人員合作，在南海中央海盆水深約4000米處，成功進行了首條跨洋中脊深海人工源電磁與大地電磁聯合探測剖面的實驗，標誌著中國在復雜的深海地形條件下，大功率人工源電磁探測技術取得了進一步突破。



綜合內媒報道，2023年7-8月，中國科學院南海海洋研究所研究員孫珍團隊與中國地質大學（北京）科研人員合作，在南海中央海盆水深約4000米處，通過中國自主研發的電磁發射和接收裝備，進行了國內首條跨洋中脊深海人工源電磁與大地電磁聯合探測剖面實驗。

此次跨洋中脊海洋電磁法聯合探測作業由中國科學院南海海洋研究所地球物理綜合科學考察船「實驗6」執行。項目負責人、中國科學院南海海洋研究所研究員孫珍表示，實驗的整個剖面長度近100公里，共有16個接收測點，取得了質量較好的電磁數據。

2023年國家基金委海洋地球物理共享航次全體科考隊員。（中國科學院南海海洋研究所提供）

據了解，海洋電磁法是一種重要的探測海底地質結構的方法。此前，國際上只有少數單位具備在深海中開展人工源電磁與大地電磁聯合探測的成熟技術和裝備。近20年來，經中國多家單位研究學者的不懈努力，中國在海底電磁場觀測、大功率人工源電磁發射、電磁法海上作業技術、數據分析與處理等領域取得了重要進展。

電磁聯合探測航次負責人姜峰表示：「這次探測實現了用一條地球物理剖面同時探測淺部地殼和深部地幔電阻率結構的目標，將顯著提升我國利用海洋電磁法探測海底地質結構和資源的實力。」

中國地質大學（北京）副教授王猛表示，本次聯合探測實現了深海海底多分量天然源電磁場長時間觀測，同時成功實現了近海底拖曳式大功率人工電磁源發射作業，有效補充了被巨厚的高導海水層吸收的高頻天然源電磁場信號。