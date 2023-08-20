鮮貨在路上！南海休漁期結束　廣東揭陽漁民迎新一輪出海捕撈

2023年南海伏季休漁期於8月16日12時結束，漁民將迎來新一輪的出海捕撈。距離8月16日開漁越來越近，揭陽惠來縣各漁港漁船停泊區又開始熱鬧起來，漁民來來往往，不少漁民抬著工具穿梭在碼頭邊，有的在修補網具，有的在油刷船舷船底，有的在檢修漁船設備……到處都是忙碌的身影。



利其器，海鮮將「胃」你準備

惠來靠海吃海，具有獨特資源稟賦優勢，海岸線長111.53公裏，海域面積1328.6平方公裏。過幾天，將迎來南海全面開漁。日前，記者在惠來縣神泉漁港看到，幾百艘海洋捕撈漁船整齊有序地停靠在泊位上，「整裝」迎接開漁期的到來，船長、船員忙著對船只的各器件進行再檢查、再排查，確保屆時能啟航作業。

飛針引線、織梭飛舞，「引、提、繞、拉、收」，網線隨之迅速地結成眼、打成結、連成網……粵惠來漁48099船長楊炳堅說：「漁船捕撈靠的就是一張網，在每次出海前都要先全面檢查漁網，對個別破的地方要及時修補。」在船上檢修生產設備的粵惠來漁43009船長詹文亮笑著說：「休漁期間，雖然我經常來到漁船上看看，但還有一些設備幾個月沒用了，需要重新檢修，為開漁出海生產做好準備。」

2023年南海伏季休漁期於8月16日12時結束，漁民將迎來新一輪的出海捕撈。（羊城晚報）

除了檢修船上設備、將網具裝上船外，漁民們還進行出海前的加冰、加水、加油準備，以確保海上作業期間魚貨的新鮮度。休漁是為了讓海洋中的魚類有充足的繁殖和生長時間，休漁期結束後，惠來縣696艘海洋捕撈漁船、2300多艘鄉鎮船舶（生計船）將恢復生產作業，重新起航，耕海牧漁。對於新一輪的生產，漁民們更是期待滿滿。這也意味著一大波生猛的海鮮，正在登上千家萬戶餐桌的路上。

善其事，為生產保駕護航

記者在神泉漁港采訪過程中發現，除了漁民在船上進行安全生產自查之外，還看到惠來縣海洋綜合執法大隊的執法人員登船進行安全宣傳和檢查，上船為漁民提供服務。

執法人員表示，「漁民群眾要確保漁船『不安全、不出海』，在檢查過程中，我們告知漁民自覺做好漁船安全檢查，出海時漁船要適航，船員要適任以及防風避險等註意事項。」據了解，在休漁期，惠來縣海洋綜合執法大隊在海域、漁港、碼頭等重點區域進行執法巡查，並向漁民發放《漁業安全生產手冊》《救生筏拋出法》《違反漁船安全管理警示案例》等宣傳資料，宣傳漁船安全生產知識，組織舉辦職務船員培訓班、漁船船長安全生產輪訓班；開展應急演練、商漁船船長「互登互學」等一系列活動，有效提升漁民安全意識和技能。

2023年南海伏季休漁期於8月16日12時結束，漁民將迎來新一輪的出海捕撈。（羊城晚報）

漁業是惠來發展農業和農村經濟的優勢特色產業，漁業生產也是一條全產業鏈，一漁興百業，一漁活百商。海洋捕撈漁船的背後，連著市場供應，以及修船、補給、運輸等各個行業，一環扣一環。船開動了，海鮮上來了，整個鏈條轉起來。為期三個半月的南海伏季休漁期即將結束，目前，惠來縣神泉、靖海、資深漁港內漁船蓄勢待發，抓緊時間準備好各種生產和生活物資，確保順利開漁。