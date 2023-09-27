商務部：推動縮減自貿試驗區外商投資負面清單

商務部副部長盛秋平今日（27日）在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上表示，將與有關部門一道深化研究，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單。



上海自貿試驗區揭牌運行10年。（人民網）

盛秋平在介紹最新措施時表示，一是對接國際高標準經貿規則推進制度型開放。今年6月，已經出台了首批自貿區港對接國際高標準經貿規則的政策措施。在此基礎上，加快推動全面試點對接國際高標準經貿規則的先行先試工作，進一步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。

二是引領高水平市場開放。目前，自貿試驗區外資准入負面清單已經實現了製造業「清零」，下一步將重點推進服務業開放。將與有關部門一道深化研究，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單。同時，推動出台跨境服務貿易負面清單，引領全國持續擴大開放。

三是加強改革整體謀劃和系統集成。將圍繞深入實施自貿試驗區提升戰略，研究制定綜合性指導文件，明確未來發展的目標定位，在貿易、投資、金融、數據跨境流動等重點領域集中推出一批引領性、集成性改革舉措，支持自貿試驗區在更廣領域、更深層次開展改革探索，建設更高水平自貿試驗區。

四是將支持各自貿試驗區進一步深化差別化探索，圍繞生物醫藥、海洋經濟、大宗商品貿易等重點領域，推動全產業鏈創新發展。同時，支持各地因地制宜發揮好輻射帶動作用，特別是在支撐中西部地區承接產業轉移和引領區域經濟發展等方面作出更大貢獻，更好服務構建新發展格局。