去年中國對外直接投資流量逾1631億美元　居全球第二

商務部、國家統計局和國家外匯管理局周四（28日）聯合發布《2022年度中國對外直接投資統計公報》，顯示去年中國對外直接投資流量1631.2億美元，為全球第2位。



《公報》分為六部分，包括中國對外直接投資綜述、中國對外直接投資流量存量、中國對世界主要經濟體的直接投資、對外直接投資者構成、對外直接投資企業構成、附表等，以全面反映2022年中國對外直接投資情況。據指，2022年中國對外直接投資主要呈現五大特色，一是對外投資規模保持世界前列，對外直接投資流量1631.2億美元，為全球第2位，連續11年列全球前三，連續七年佔全球份額超過一成。2022年末，中國對外直接投資存量達2.75兆美元，連續六年排名全球前三名。

二是境外企業覆蓋全球超過80%的國家。2022年末，中國境內投資者共在全球190個國家和地區設立境外企業4.7萬家。近60%分佈在亞洲，北美洲佔13%，歐洲10.2%，拉丁美洲7.9%，非洲7.1%，大洋洲2.6%。其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企業1.6萬家。三是投資領域廣泛。2022年，中國對外直接投資涵蓋了國民經濟的18個行業大類，其中流向租賃和商務服務、製造、金融、批發零售、採礦、交通運輸等領域的投資均超過百億美元。

四是地方企業對外投資持續活躍。2022年中國對外非金融類投資流量中，地方企業860.5億美元，佔61%，較前一年提升3.3%。 其中，東部佔比77.3%。浙江、廣東、上海列前三名。五是互利共贏助力經濟發展。2022年，境外企業向投資所在地繳稅750億美元，成長35.1%。年末境外企業員工總數超410萬人，其中僱用外方員工近250萬人。當年對外投資帶動貨物進出口2566億美元。非金融類境外企業實現銷售收入3.5兆美元，成長14.4%。