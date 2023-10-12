貴州在建鐵路疑發生燃氣爆炸　慘釀5死　1人正在救治

10月10日，貴州在建「敘畢鐵路」一隧道輔助導洞發生疑似瓦斯爆炸，事故造成5人不幸罹難。



據畢節市七星關區人民政府通報，事故發生在10月10日12時左右，由中鐵十九局施工興建的敘畢鐵路新高坡隧道（位於畢節市七星關區境內）1號輔助導洞在封堵施工中發生疑似瓦斯爆炸，造成6名施工人員被困。

事故發生後，地方政府立即啟動緊急應變計劃，消防、公安等會同施工方進行救援。目前，6名被困人員中5人不幸遇難，1人正在醫院救治，善後工作已全面展開。

《上游新聞》報道，有村民稱，「當時聽到兩聲爆炸聲，緊接著有火從隧道內噴出然後又熄滅。大概12點左右消防和120趕到，消防車來了六七個，救護車來了十幾個，救援一直持續到晚上八九點才結束。」爆炸產生的衝擊波將路邊的樹木花草刮倒，路過的村民也險被波及，目前該工地已停工。

2021年1月25日，敘畢鐵路貴州段計劃新高坡(高瓦斯)隧道順利貫通。（貴州鐵投）

在建敘畢鐵路北起四川省敘永縣，南抵貴州省畢節市，途徑雲南省昭通市，川滇段全長151.838公里，是設計時速120公里的客貨共線鐵路。其中貴州段由中鐵十九局集團公司承建。

事發的新高坡隧道位於雲南省鎮雄縣黑樹鎮與貴州省畢節市何官屯鎮交界處，全長4140m，隧道地質構造複雜，地形起伏較大，圍岩變化頻繁，為高瓦斯風險隧道，又鄰近既有線施工，施工難度高。

七星關區相關部門工作人員表示，事故情況已報告至國家應急管理部，目前事故原因正在進一步調查中。