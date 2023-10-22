北京化工大學馬克思學院院長被指要求女教師陪酒　校方：全面調查

內媒報道，近日網傳北京化工大學一名女教師的丈夫在微信群裏控訴該校的馬克思主義學院院長賈鋼濤騷擾自己妻子，引發廣泛關注。北京化工大學已成立工作專班，全面調查核實相關的情況。



網上流傳的群聊截圖顯示，一名為王某的帳號控訴北京化工大學馬克思主義學院院長賈鋼濤，周末要求女教師陪酒參加飯局，「我妻子礙於你是院長她又是新老師不敢拒絕只能去，身為黨員幹部，頂風作案，宴請官員拉女教師陪酒，品行敗壞，不配為領導幹部，更不配當馬院的院長」。

王某又控訴，賈鋼濤三番四次半夜12點以談工作的名義打電話騷擾其妻子，使其妻子本人和家庭受到極大傷害，妻子已經重度抑鬱，情緒崩潰，馬克思主義學院的領導不關心其妻子的狀況，還將其妻子移除出工作群。

《紅星新聞》報道指，據北京化工大學學校辦公室，校方已注意到網傳學校教師王某某的丈夫使用王某某微信在工作群中反映學院院長賈某某的相關情況，學校目前已成立了工作專班，在全面調查核實相關的情況。

學校辦公室工作人員又表示，北京化工大學始終是對教師的師德失範的問題零容忍，將根據調查的結果，依規依據依法來嚴肅處理，感謝社會各界對學校的關心。