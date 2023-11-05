深圳寶安機場宣布機場快線延長夜間服務！與最晚航班無縫銜接

好消息！為提升夜間抵港旅客出行體驗自11月4日凌晨起，深圳寶安機場8條機場快線的服務時間全面延長，與深圳機場最晚抵港航班無縫銜接，此外還有2條快線服務時間不變。其中來回福田口岸和機場的A10深榮線、NA1福田線營業時間未改變。



官方消息稱，夜班線路末班車實際發車時間將根據最晚一班航班實際到港時間靈活調整，為夜間抵港旅客提供公共交通出行兜底保障。



深圳寶安機場快線購票途徑：

1. 線下購票

乘客抵達深圳機場後可沿機場指示標識前往機場地面交通中心17號門機場快線售票處，購票乘車。為方便旅客快速找到購票處沿途設有醒目的引導標識及宣傳屏幕指引，在乘客到達區的交通中心11、12號門及志願服務U站均有安排工作人員，為乘客提供交通訊息諮詢等服務。

線上購票可用微信（WeChat）掃描下方二維碼，在微信進行購票，購票成功的旅客可直接前往機場地面交通中心17號門等候乘車：

位於深圳市福田區深榮大廈的深港城市候機樓，今年9月25日上午正式啟用，深圳機場巴士A10深榮線亦於同日開通：

便利港人「經深飛」有機場接駁 深圳機場開通多個新航線

據此前報道，位於深圳市福田區深榮大廈的深港城市候機樓，9月25日上午正式啟用，深圳機場巴士A10深榮線亦於同日開通，為港人「經深飛」前往內地其他城市提供便利。

《香港01》記者實測發現，A10巴士運營時間為每日早8時至晚10時，每小時一班車，中途不設停靠站點直達深圳機場，較地鐵等其他平價交通工具方便且省時不少。記者搭乘巴士當日正值颱風「小犬」掠過，但僅30分鐘巴士就順利抵達深圳機場，耗時與貴出100元人民幣的的士相若。

此外，7月初以來，深圳機場持續增加運力投放和航線拓展，國內航線方面開通了深圳至滿洲里、白山、昭通三條國內客運航線，增加深圳至海拉爾、青島、包頭、蘭州、成都、西寧、濟寧、西雙版納、昆明、溫州、海拉爾、烏魯木齊、長春等十餘條暑期熱門航線班次。國際航線方面，先後恢復深圳至莫斯科、大阪的客運航線，並增加至雅加達、曼谷的航線航班頻次。

而今年7月26日，深圳直飛林芝的直航航班正式首航，兩地通達時間縮短至4小時，即半天內就可實現繁華都市到人間仙境的自如切換，成為港人進藏的新選擇。