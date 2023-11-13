巨型抓鬥式挖泥船｢金廣｣將投產　擁｢世界最強心臟｣最大吊重690噸

11月9日，被譽為「世界第一抓」的超大型抓鬥式挖泥船「金廣」在茂名博賀新港區的寬闊海面上啟動回國建設的首次挖巖試挖作業。



隨著船長劉正謙一聲令下「放鬥！」，只見400噸重的巨型抓鬥在操作員的控製下輕盈而迅速地沈入海底。「起鬥！」約一分鐘後，劉正謙發出收回抓鬥的命令。在滑輪的牽引下，金色的巨型抓鬥沖出海面，從海底抓起滿鬥的風化巖，被緩緩地傾倒進旁邊靠泊的駁船上。

11月9日，被譽為「世界第一抓」的超大型抓鬥式挖泥船「金廣」在茂名博賀新港區的寬闊海面上啟動回國建設的首次挖巖試挖作業。（羊城晚報）

記者從中交廣州航道局獲悉，此次作業是「金廣」歷時十年完成「一帶一路」沿線建設任務、歸國升級改造後的首次試挖作業。這艘環保清礁領域的「國之重器」將正式參與茂名港博賀新港區30萬噸級航道工程建設。

「『金廣』每小時挖泥2500立方米，是常規抓鬥船無法比擬的。」船長劉正謙指著眼前的200立方米抓鬥解釋，「它每挖一鬥泥，可將一個標準籃球場填高半米。」

11月9日，被譽為「世界第一抓」的超大型抓鬥式挖泥船「金廣」在茂名博賀新港區的寬闊海面上啟動回國建設的首次挖巖試挖作業。（羊城晚報）

此外，「金廣」裝有「世界最強心臟」，總裝機功率達8385千瓦，最大吊重達690噸，可輕松吊起14輛重型坦克。「金廣」還裝備了世界領先、功能強大的智能疏浚控製系統及監測系統，開挖精度高，誤差可控制在0.1米範圍內。這種高效環保的施工工藝能保護水域生態環境。

今年10月底，完成升級改造後的「金廣」開赴茂名博賀新港區，成為該船回國後首次執行任務，將參與茂名港博賀新港區30萬噸級航道工程建設。此次試挖成功，標誌著升級改造後的「金廣」在國內即將正式投產，填補國內疏浚業環保清礁領域的空白。