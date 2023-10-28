「九洲一號」深遠海養殖工船開工　養殖產能等同五千畝池塘養殖場

10月26日，「九洲一號」深遠海養殖工船開工儀式在珠海舉行。「九洲一號」由九洲控股集團攜手國內知名海工裝備科研機構、中國船級社聯合開發，是全球首創、技術領先的水體自然交換型養殖工船，計劃於2024年年底前完工。



據悉，該船長155.8米、寬44米，養殖吃水18米、養殖水體8萬立方米，養殖產能達到3000-5000噸/年，等同於一個5000畝以上的池塘養殖場的魚產量，可以替代3000個以上的近岸「漁排」，將為實現粵港澳大灣區「藍海糧倉」的宏偉目標作出貢獻。「九洲一號」兼具漁業養殖、海上休閑旅遊兩種功能，可聯動海島旅遊資源，進一步豐富珠海海洋產業業態，為珠海乃至全國打造漁旅融合示範性樣板。

海洋是高質量發展戰略要地，是融入世界的大通道。海洋經濟是珠海的特色所在、優勢所在和潛力所在。《珠海市海洋經濟發展「十四五」規劃》明確，打造現代海洋城市的新格局、新動能、軟硬實力及新使命，提出發展海洋高端裝備、海洋生物、海洋新能源、海水綜合利用四大海洋新興產業，構建高質量現代海洋產業體系，建設現代海洋城市。

｢九洲一號｣海養殖工船珠海開工，聯動資源打造現代海洋城市新格局。（羊城晚報）

九洲控股集團黨委書記、董事長曾建平表示，九洲控股集團將聚焦海洋產業高質量發展，大力發展涵蓋深遠海養殖工船、浮島漁旅融合、國家級海洋牧場等海洋新經濟產業，構建以「海洋運輸+海洋旅遊+海洋漁業」為核心的海洋產業，助力推動珠海向海洋強市躍升。

珠海市農業農村局副局長熊翔稱，「九洲一號」具有創新的養殖模式和深遠的社會生態價值，它將養殖區域由近岸推向深遠海，突破了近岸養殖的一系列製約因素，實現了海水養殖由傳統農業化向現代工業化生產方式的創新探索，拉開了珠海深海養殖浪潮的新序幕。