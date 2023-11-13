全國多地斷崖式降溫　深圳周末或跌至14℃　今年寒潮抑或過暖冬？

近日，內地北方氣溫基本到谷底，南方更出現斷崖式降溫。以廣東省為例，11月13日，全省各地氣溫下降1℃至8℃。

廣東省氣象服務中心預計，大部分市縣氣溫繼續下降，周末最低溫度或降至12℃。深圳市氣象局消息，冷高壓將不斷派出冷空氣南下襲擾，深圳氣溫逐日下降，11月14日最低氣溫約17℃，16日至19日受新一股冷空氣影響，深圳氣溫或降至14℃。

這波冷空氣降溫能力有多強？11月接連3股冷空氣帶來斷崖式降溫，今年冬天會出現極端寒潮嗎？



據中國天氣網消息，11月12日早上最低氣溫0℃線位於河南南部、山東南部、陜西南部、甘肅南部、四川西部、西藏南部一帶。

從11月11日和12日的同時次氣溫實況圖顯示，10℃氣溫線大舉南推，最南端已進入廣西北部。四川、重慶、貴州、湖南、江西、浙江、上海、廣西等地均出現較明顯降溫，廣西不少地方直接從夏天跌入深秋。

隨着冷空氣繼續深入南下，11月13日，西南地區東部至江南一帶將繼續降溫，最高氣溫僅約10°C。

11月13日至14日，全國最低氣溫48小時預報。（微博＠中國天氣）

據介紹，此次降溫過程最低氣溫出現在11月13日至14日早晨，江漢、江淮南部、江南北部、貴州北部和東部等地最低氣溫將降至2至4℃。其中，合肥、武漢或跌破0℃；南京、杭州、長沙最低氣溫不足5℃；福州、廣州、南寧最低氣溫12至13℃。

11月15至17日，新一股冷空氣將自西向東影響中國大部地區，氣溫先後下降4至6℃，局地降溫幅度可達8至10℃。南方部分地區有小雨，東北地區東部有中到大雪。

在新一股冷空氣和陰雨天氣的共同影響下，17日或18日早晨，西南地區東部和南部、江南中南部、華南等地氣溫還將繼續創新低，華南中北部、四川盆地最低氣溫降至4至8℃，江南中南部、貴州、雲南東部最低氣溫2至4℃。

日前，國家氣候中心宣布一次中等強度的厄爾尼諾事件已經形成，並將持續到明年春季。受其影響，並疊加全球氣候變暖的大背景，2023年全球平均氣溫或將打破2016年最暖年紀錄。預計今冬到明春中國大部地區氣溫接近常年同期或偏高，但階段性冷空氣活躍，南方地區降水偏多，覆合型氣象災害風險加大。

圖為歷史圖片，標題中的「今冬」指的是2020-2021年冬天。（微博＠中國天氣）

今冬有機會出現寒潮嗎？回顧2020年末至2021年初因拉尼娜事件，中國先後經歷四場大寒潮。尤其2021年1月初的超級寒潮，北京、河北、山東、山西、陜西等省市共計60個氣象觀測站的最低氣溫突破或達到建站以來歷史極值，其中北京最低氣溫跌至-19.6℃，創1966年2月23日之後最冷氣溫紀錄。

經歷極端寒潮後，2021年2月中國再經歷一次歷史罕見的回暖過程，近500個國家級站點打破2月歷史最高氣溫紀錄，冷暖大起大落的極限拉扯，導致當年冬天成為暖冬。

在厄爾尼諾事件已經形成的氣候背景下，加上不確定性的因素太多、太複雜，要預測一個長達數月的天氣過程很難。根據目前的氣候趨勢預測，今冬有可能出現寒潮，但未必能到「極端」，且氣候變暖的驅動影響仍在，今冬可能又是一個偏暖的冬天。