北大學者賈慶國：習拜會穩兩國勢頭　唯明年美國大選變數只多不少

國家主席習近平11月15日在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登（Joe Biden）舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。北京大學中外人文交流基地主任賈慶國教授認為，中美關係在雙方的共同努力下出現了穩定跡象，考慮到兩國信任程度很低和美國2024年總統大選一年後舉行，中美關係仍將面臨不少困難和挑戰，但此次會晤有助於幫助兩國更好地應對這些困難和挑戰。



北大學者賈慶國接受內媒採訪時表示，中美關係正處於一個非常微妙的階段，雙方政府都有責任去積極地做正確的事情。「經過前期雙方的共同努力，中美關係出現了穩定的勢頭，這次會晤有助於把雙方正在恢復中的交流對話固定下來，成為一個常態。」

賈慶國認為，目前中美兩國信任程度比較低，輔以美國明年將進行總統大選，兩國關係未來的發展將會面臨不少困難和挑戰，但這次會晤有助兩國更好地應對哪些困難和挑戰。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在斐洛里莊園散步交談。（Reuters）

美國大選變數仍大

對於美國大選將在明年11月舉行，賈慶國預期，這次美國總體大選較以往總統大選似乎變數「只多不少」，因為出於競選需要，美國兩黨候選人在中國問題上大概率會比誰對中國更強硬，他們這方面的言辭如果太過分很可能會導致兩國之間出現一定程度的衝突。

「對中國來講，唯一的區別是，如果是執政黨連任，中美關係受到的衝擊會小一些。因為在競選過程中，在野黨候選人在批評執政黨在中國問題上軟弱的同時，還會提出一些對中國更強硬的主張。一旦他上台，多多少少會落實這些主張，從而加劇中美間的矛盾和衝突。」賈慶國說道。

賈慶國認為，相較於民主黨，共和黨不僅對中態度強硬，且受零和思維影響比較大，一般傾向於把中美關係安全化、擴大化、敵對化和對抗化，一些人還抱有種族主義心態。因此，如見拜登政府，在聯合其他國家一起應對所謂「來自中國的挑戰」這個方面，可能做得更多，效果從美國的角度看更好，這對中國的確構成更大的挑戰。但是，這和特朗普（Donal Trump）政府不同，拜登政府沒有把中美關係視為敵對關係，而是既包含競爭對抗，也包含合作的關係。對中國的威脅相對要小些。

習拜會：2023年11月15日，中國國家主席習近平率領中方代表團到斐洛里莊園，與美國總統拜登及高級官員舉行會議。（Reuters）

中美政府需引導民間客觀思考兩國關係

此外，賈慶國也提出，雙方都有一些比較極端的人，他們不是按照事實，而是根據他們的情緒和主觀的想像來揣測對方，他們的言論對兩國民眾對對方的看法產生負面影響。因此，兩國政府還需要引導老百姓客觀和全面思考兩國關係。

賈慶國認為，短期內中美兩國仍面臨一些結構性的因素，雙方在意識形態上呈現對立趨勢，在對利益的界定上也出現強調對抗的趨勢，兩國民眾對彼此的看法負面的情緒比較強。「短期內，兩國關係能夠穩定下來就已經不錯了，要改善的話可能還得需要更多和持續的努力」、「最好的辦法還是擴大交流，讓兩國的老百姓能夠認識到兩國的關係不是完全對立的」。

有鑑於中美兩國在很多方面有著共同的利益，合作對雙方都能帶來巨大的好處，如中美經貿關係直接關係很多國人的就業，賈慶國主張，雙方政府都需要引導老百姓朝積極正面的方向來思考兩國關係，而不是集中在兩國之間的矛盾和衝突上。

賈慶國強調，過度重視「解鈴還須繫鈴人」說法會過於被動，「你認為對的事情，就應該積極主動地去做，不能把做正確的事情的主動權放在別人的手裡」。賈慶國正面評價最近一段時間的中美發展，雙方都做了很大的努力推動兩國關係的穩定，值得肯定和支持。至於兩國內的一些政治現實，雙方的確都得考慮，但這不應該是不做正確的事情的介面。所以正確的事，不是要不要做的問題，而是如何做的問題。