馬雲成立「馬家廚房食品」入局預製菜？　前助理否認：肯定不做

馬雲近日在杭州成立新公司「馬家廚房食品」，引不少網絡消息指「馬雲入局預製菜」，不過馬雲前助理陳偉日前在個人朋友圈否認該說法。據「天眼查」資料顯示，「馬家廚房食品」法定代表人為PAU JASON JOHN，註冊資本1,000萬元人民幣。



預製菜，一般指以各類農、畜、禽、水產品為原輔料，配以調味料等輔料，經預選、調製等工藝加工而成的半成品或成品，近年伴隨外賣行業發展逐漸受到關注。



《每日經濟新聞》報道，阿里巴巴方面表示，預包裝食品按照《食品安全法》的定義是指預先定量包裝或者製作在包裝材料、容器中的食品。對應的是散裝食品，不過外界理解成「預製菜」。11月25日，馬雲前助理陳偉在朋友圈稱，馬家廚房肯定不做預製菜，「但做什麼，我們還真不好說。」

11月22日，國家企業信用信息公示系統顯示，杭州馬家廚房食品有限公司註冊成立，經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理、技術服務等。

據瞭解，馬雲在卸任阿里巴巴董事長之後，對農業和吃表現出濃厚興趣，曾先後在荷蘭、日本、泰國等地考察農業相關科研技術項目。