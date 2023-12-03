官媒：多家私募機構違約致兌付困難　要進一步加強監管

內地官媒《經濟日報》3日的報道指，近日多家私募機構發生違約行為導致兌付困難，引發投資者關注。報道引述專家認為，近期發生的私募基金爆煲事件暴露出多家私募證券投資基金存在多層嵌套、私募產品估值表難以保證真實性等問題，要進一步加強對私募基金的監管。



報道引述國浩律師（上海）事務所合夥人朱奕奕表示，私募基金以非公開方式發售、贖回，信息透明度較低。

南開大學金融發展研究院院長、廣西大學副校長田利輝則指，「某些私募機構存在道德風險，他們利用投資者的信任實施欺詐。投資者在選擇私募機構時如果缺乏足夠的風險意識和專業知識，就容易被高收益率等表面現象所迷惑，從而遭受損失」。

朱奕奕又表示，私募基金產品多層嵌套的做法是法律所不允許的。為進一步強化監管，首先要完善私募基金監管相關規定，規範私募基金准入、運作等具體要求，形成完整的私募基金監管框架。

田利輝則表示，只有具有相應的准入門檻，私募才可能健康發展。另外，要形成私募場外定向信息披露要求，防範虛假宣傳或刻意誤導。田利輝說：「私募行業應將建制度和零容忍相結合，嚴格防止亂集資，切實落實場外籌資的有關法規，嚴肅執行相關契約合同。」