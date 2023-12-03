譚耀宗：實現中國式現代化　攜手推動粵港澳大灣區建設邁上新台階

12月2日下午，2023年「讀懂中國」國際會議（廣州）舉行「粵港澳深度融合：打造世界一流灣區」研討會。會上，多位嘉賓就粵港澳如何深度融合建言獻策。



全國港澳研究會副會長譚耀宗在會上提出，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程，攜手推動粵港澳大灣區建設邁上新台階，是實現中國式現代化的重要組成部分。「粵港澳大灣區建設正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵時期，讓我們共同攜手，共同為中國式現代化建設貢獻力量。」

談互聯互通：發揮香港優勢，讓大灣區的標準走向世界

推進中國式現代化的進程中，香港應該做什麼？研討會上，譚耀宗以《在推進中國式現代化中香港新的責任和擔當》為題展開探討。他認為，在推進粵港澳大灣區互聯互通方面，香港有幾件事可以做。

譚耀宗在會上發言。（羊城晚報）

「香港未來會不斷研究探討政策的銜接，加快融入國家發展大局。」譚耀宗指出，近年來，粵港澳陸續出台多項政策促進三地在公共服務、社會治理等方面的深度融合。比如廣東省出台《「數字灣區」建設三年行動方案》，香港特區政府提出未來將落實跨境救護車等。這些都為加速大灣區一體化、實現高質量發展打下重要基礎，讓香港居民分享到大灣區發展的紅利。

「我們還可以發揮香港國際化特點，推動粵港澳大灣區成為行業規則的引領者。」譚耀宗提出，大灣區互聯互通只是邁向高質量發展的第一步，更重要的是與世界規則進行對接，甚至讓大灣區的規則引領世界規則。

「香港在醫療、知識產權等方面都與國際接軌，我們將會和大灣區其他城市一起協商研究如何將行業規則進行對接，從而走向世界。」他說，「希望香港能幫助更多行業探索如何對規則進行優化和創新，讓大灣區的標準能走向世界。」

談香港力量：當好「超級聯系人」，向世界講好中國故事

推進中國式現代化進程中，香港可以貢獻哪些力量？譚耀宗提出，香港在金融、國際化等方面有獨特優勢，可以承擔「超級聯系人」的角色，讓更多人分享中國式現代化發展的紅利，向世界講好中國故事。

香港，ICC金融中心。（網絡圖片）

比如，繼續鞏固和發展香港金融中心地位。譚耀宗認為，未來香港可發揮和強化自身鏈接內地、聯通亞太等傳統優勢，以及在稅率、貨幣自由兌換、普通法系等方面的製度優勢，持續發揮金融「超級聯系人」作用，為國家深化改革開放作出貢獻。同時，進一步優化營商環境，招商引才，讓更多企業能體會、分享「一國兩制」以及中國式現代化發展的紅利。

此外，還可以發揮好香港聯通國際的作用，向世界講好中國故事。他提出，中國發展很快，如何讓世界各國的朋友都能了解中國發展的成果？香港作為一個國際化大都市，可以用西方社會容易理解的語言向世界展示中國的發展和理念。

「我們可以推出更多便利遊客到大灣區旅遊的措施，如加快推進『一程多站』式旅遊模式的實施，吸引世界各國的朋友來香港、到內地旅遊參觀，讓他們親眼看到中國發展的成果，親身體會華夏之美。」譚耀宗說。