微博要求網紅勿發唱衰經濟言論　國安部揚言打擊懲治

內地社群微博近日通知「網紅」不要發表唱衰經濟的言論，否則將觸及紅線。國家安全部15日則發文表明，「堅決築牢經濟安全屏障」，強調經濟安全是國安的重要組成部分，揚言打擊懲治經濟安全領域危害國安的違法犯罪活動。



網路截圖顯示，「微博財經」、「微博股票」14日通知該領域的網紅，警告「近期發博請務必注意言論尺度，切勿發布任何唱衰經濟的言論」；「微博法律」還在一個群組發布通知：「近期對於唱衰經濟的處置將會很重，請大家發博時勿觸及紅線。」

《彭博社》報道稱，一名收到通知的用戶向《彭博社》證實了這一內容。報道表示，一名擁有超過7.6萬名粉絲、專注金融領域的的微博用戶14日晚間發帖稱，他們被私下告知要少發有關經濟的博文，於是分享了一段關於美國棒球的影片。另一名有超過1.6萬名粉絲的中國市場博主也發帖稱，收到通知要求博主發博時勿觸及紅線，特別是與財經相關的領域。

國家安全部15日在微信公眾號發布題為《國家安全機關堅決築牢經濟安全屏障》的文章。內文寫道，當前經濟領域日益成為大國競爭重要戰場，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，進一步推動經濟回升向好，既要克服一些內部困難，也要應對一些外部挑戰。

文章稱，各類意圖唱衰中國經濟的「陳詞濫調」不斷出現，其本質是妄圖以種種虛假敘事構建「中國衰敗」的「話語陷阱」「認知陷阱」，以持續對中國特色社會主義制度及道路進行攻擊、否定，妄圖對中國開展戰略上的圍堵打壓。

國安部特別指出，有一些「別有用心者」，選擇性忽視3年疫情及局部地緣衝突帶來的全球性經濟創傷和不利影響，忽略西方持續對中「脫鉤斷鏈」、遏制打壓形成的強大阻力，以「賊喊捉賊」的方式，惡意編造「安全替代發展」、「排擠外資」、「打壓民企」等虛假敘事，重彈「中國威脅」的陳年老調，故意製造、挑動和放大安全和發展之間所謂不可調和的矛盾，其真實目的是擾亂市場預期和秩序，阻斷中國經濟向好勢頭。

國安部最後說，將打好維護經濟安全的「組合拳」，堅決依法打擊懲治經濟安全領域危害國家安全的違法犯罪活動。