中國中醫科學院廣安門醫院消息，中國共產黨優秀黨員、抗美援朝老戰士、國務院特殊津貼專家、中央保健會診專家、中國中醫科學院廣安門醫院主任醫師段勝如，因病醫治無效，12月18日9時40分在北京逝世，享年102歲。



公開資料顯示，段勝如1921年2月22日出生於江西省南昌縣西洛鄉的一個貧家小院。1948年畢業於江西醫學院醫療系，畢業後留學院附屬醫院外科工作，歷任江西醫學院講師、附屬醫院主治醫師。

1952年，段勝如參加抗美援朝，在中國人民志願軍一分部第一基地醫院工作，任抗美援朝江西手術醫療隊隊長期間榮立二等功一次、三等功一次。1954年加入中國共產黨。

段勝如1955年調至北京中醫研究院（現中國中醫科學院），響應國家中西醫結合號召，學習中醫。1956年拜著名老中醫杜自明先生為師，系統學習中醫正骨醫術。1965年起，段勝如歷任衛生部中醫研究院廣安門醫院骨科副主任、主任、主任醫師、資深研究員，長期擔負中央保健工作。

抗美援朝老戰士、骨科名家段勝如病逝，享年102歲。（微信公眾號＠廣安門醫院）

1982年，段勝如學術論文《紙板加壓墊法治療腕舟骨骨折的研究》榮獲「國家衛生部科技成果獎」乙級獎。段勝如主編《中醫正骨經驗概述》《段勝如正骨按摩經驗》等醫學著作，撰有《肱骨外髁旋轉脫位骨折的閉合復位治療》等學術論文。《段勝如正骨按摩經驗》成為中醫正骨按摩醫師在臨床工作中的工具書，收入《全國著名老中醫經驗集叢書》。

段勝如先後擔任《中華外科雜志》編輯委員會委員、《北京中醫雜志》編輯、中華醫學會北京分會骨科學會委員、中華全國中醫學會北京分會第六屆理事、中國中西醫結合研究會北京分會骨傷科分會主任委員、國家中醫管理局重大中醫藥科學技術成果評審委員會評委。

他將中醫正骨手法治療帶出國門，為國際政要提供診療服務。1979年赴尼泊爾尼醫學會做學術交流，學術報告《紙板加壓墊法治療腕舟骨骨折》，獲得同行一致好評。自1987年，多次應香港中醫治療學會和骨傷科學會邀請，赴香港講學並指導臨床治療。