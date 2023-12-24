王滬寧晤中國基督教領導層：全面從嚴治教　堅持基督教中國化

新華社23日報道，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧日前會見中國基督教全國兩會（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協會）領導成員時表示，要堅持全面從嚴治教，依法依規進行宗教活動。



王滬寧會見基督教全國兩會新老領導班子成員，並同全體與會代表合影。（新華社）

據報道，中國基督教第十一次代表會議20日至21日在北京舉行。王滬寧表示，中國基督教界要學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，學深悟透習近平總書記關於宗教工作的重要論述，引領基督教界人士和信教群眾為實現中華民族偉大復興貢獻力量。

王滬寧表示，過去五年，基督教全國兩會高舉愛國主義、社會主義旗幟，堅持我國基督教中國化方向，引導基督教界人士和信教群眾緊密團結在黨和政府周圍，為全面建成小康社會作出了積極貢獻。

王滬寧又表示，新一屆基督教全國兩會要完整準確全面領會和貫徹新時代黨的宗教工作理論和方針政策，牢牢把握團結奮鬥的時代要求，引領基督教界人士和信教群眾繼承和弘揚愛國優良傳統，不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。

王滬寧稱，要堅持我國基督教中國化方向，堅持獨立自主自辦原則，對教義教規作出符合當代中國發展進步要求、符合社會主義核心價值觀和中華優秀傳統文化的闡釋。要堅持全面從嚴治教，依法依規開展宗教活動。要建設一支政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的教職人員隊伍。要在獨立自主、平等友好、相互尊重的基礎上開展對外友好交流，講好中國宗教故事。