抖音直播「健康分」處罰生效　首日303名主播被關閉收禮物許可權

內地直播平台抖音新版「健康分」處罰1月3日正式生效，首日共303名主播被關閉收禮物許可權。



據「抖音集團」微信公眾號3日消息，處罰生效首日，近5000名主播被減少直播推薦、限制功能，甚至永久回收直播許可權，其中303名主播被關閉收禮物許可權。另外，也有2萬7500名主播通過專業或優質主播申請。

抖音「健康分」制度於2023年9月開始試運行，平台根據主播日常直播行為增減帳號「健康分」，並依據分值對帳號分級定檔，對應不同的長效管理措施。

據抖音介紹，「健康分」初始分值為100分，一次違規扣減1至8分不等，通過專業或優質主播申請的主播可以獲得最高120分初始分值。扣分則由違規程度、主播等級和影響力共同決定，同一個違規內容下，粉絲數或直播間觀看人數更高的主播，會被額外多扣1至5分。

在這一制度約束下，總分低於70分的主播，會被減少推薦且限制單日PK（比拼）次數，低於40分則禁止使用PK功能，如果低於20分，在此基礎上還將失去禮物收入功能，0分主播則將被永久回收直播許可權。

另據「IT之家」報道，在抖音「健康分」制度實施之前，直播間管理以單次處罰為主，根據違規內容進行一次性的警告、中斷、暫時回收直播許可權等。目前直播間考察的則是主播長期表現，如果累計違規次數過多，將失去直播收入。

內地網絡主播「三千哥」去年6月在直播中PK喝酒後去世，引發公眾對規範直播行為的關注。有輿論認為，網絡直播不能唯流量是圖，要嚴格規範此類好勇鬥狠、助長戾氣的「狠PK」，還網絡清朗空間。