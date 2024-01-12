浙大教授獲量子光學領域國際大獎蘭姆獎　開創交叉領域研究新方向

1月11日，據浙江大學旗下微信公眾號「ZJU格物致理」消息，浙江大學物理學院王大偉教授榮獲2024年威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎。



該獎項表彰王大偉教授在量子光學與凝聚態物理學交叉領域開創新的研究方向並領導其實驗探索，包括超輻射晶格和量子化光場的拓撲態。王教授的研究團隊目前致力於在原子-光子耦合系統中進行量子模擬，以及利用量子光源進行精密測量研究。

據悉，威利斯·E·蘭姆激光科學與量子光學獎每年頒發一次，以表彰對該領域做出傑出貢獻的科學家。該獎項為紀念著名激光物理學家威利斯·E·蘭姆（Willis Lamb）而設立。

公開資料顯示，王大偉，浙江大學物理學院研究員。2006年本科畢業於同濟大學，2012年博士畢業於香港中文大學，2012-2017年任美國德州農工大學博士後、研究助理教授和研究副教授。主要研究量子光學系統的量子模擬，提出並實現了超輻射晶格與光子數態晶格，合成了多種多體相互作用。共發表60余篇論文，包括2篇Science，1篇Nature Physics和14篇PRL，主持國家自然科學基金重點項目，科技部重點研發計劃青年項目。