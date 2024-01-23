英鋼琴家倫敦車站直播表演　華人被拍入鏡稱「不能在網上」爆衝突

英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）經常在街頭的公共鋼琴作即興演奏，與民眾互動，並因擁有博士學位而被稱為「K博士」。1月19日他在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，與一群手持五星紅旗的華人發生爭執，華人稱他們正在拍攝一個不能提前公開的節目，不希望被卡瓦納拍攝到 ，卡瓦納反駁稱自己在公眾場合應有拍攝自由，又駁斥「我們又不是在共產中國」，其中一位華裔男子反指卡瓦納種族歧視。事件驚動警方介入，而影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。



卡瓦納的Youtube個人頻道擁有逾213萬粉絲，他形容這次衝突「基本上是言論自由的問題」，在相關影片的簡介中指稱「中國共產黨 (CCP) 走到一部英國公共鋼琴前面，叫警察來，說不允許拍攝他們」。事後接受電視訪問時，他又聲言這場爭執關乎「我不能做什麼，而他門可以做什麼」 。

不過，1月23日晚間，片中戴着紅色圍巾的女事主放出一段影片稱要「還原事情經過」。她表示，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。當時該名英國鋼琴家在進行商業直播錄影，他們因為平台要求保密，因此在他彈完一首歌後要求他不要直播。

事主更稱，英國鋼琴家在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》，甚至語帶調戲的問團體中的女生，「可以跳舞嗎？」，而該名英國鋼琴家的行徑和言論也被一旁的警察制止。

目前網絡輿論反應兩極。

英國鋼琴家：英國是個自由國家，要入鄉隨俗

事發於聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的購物商場，當時卡瓦納正直播彈奏鋼琴，身後不遠處站著一群中國人。在影片約9分10秒時，一名中國女子上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。她又稱，他們是來拍中國的電視節目，是「不能公開」的。卡瓦納面露疑惑，進一步詢問理由，但在場一眾中國人堅持「不允許」，其中一名男子稱「我們只是對這個問題非常敏感」。

卡瓦納對此不服，指在場其他人士也有拍攝行為，為何他拍就不行，但上述中國男子稱那是別人的事，只要不拍他們，並透露他們與其他人簽了協議，規定不能在網上露面，還聲稱會採取法律行動，但當卡瓦納稱要告他什麼時，中國男子卻迴避，稱對話結束了，他們只是在保護自己權利。

卡瓦納表現得相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他，又指英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」，並引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

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隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利。雙方交涉的語氣原本是客氣的，但當卡瓦納伸手指着該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，旁邊的華裔男子突然激動大喊要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。該名男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。

卡瓦納不斷指着華人手中的五星紅旗，聲稱那是共產黨旗幟，一名華人回應稱他該多學些知識。旁邊則有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

不久，警察也來到現場，華裔男子上前解釋他們需要保護自己的權利，並問道「這是正當的吧？」男警員隨即回應「可你是在公共場合......如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝。但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，他需要把過程記錄下以保障自己，證明自身清白，並諷刺警察不應做對方的「私人保鑣」。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

影片尾段，卡瓦納表達了自己的不滿，「你能想像如果我去中國，在那裏給他們的人定規矩嗎」。卡瓦納獲得現場不少民眾甚至工作人員的支持。最後，卡瓦納繼續作鋼琴演奏，現場有兩名亞裔女子駐足觀看，卡瓦納停下與對方交流，並問她們是否日本人，對方表示「是」後，卡瓦納對着鏡頭諷刺道「她們是日本人，沒事」。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場兩名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

中國遊客反擊：

影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。不少網民表示到了另一個國家，然後要求當地人遵守別國的法律是荒謬至極，並讚揚卡瓦納的應對方式，「感謝你為基本人權所做的反擊」。另外，有網民指認出該名中國男子身分，稱其與孔子學院有密切關係。

不過亦有不少網民在聽完女事主解釋後，批評該鋼琴家「明顯是歧視和挑釁」，並稱不論是指著中國國旗罵「communist flag」，又或者是彈奏《Ching Cheng Hanji》，都是不能接受的。