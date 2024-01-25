外交部原副部長田曾佩逝世　享年93歲

據新華社報道，外交部原黨委書記、副部長田曾佩，因病於2024年1月10日在北京逝世，享年93歲。田曾佩逝世後，中央有關領導以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。



外交部原黨委書記、副部長田曾佩，因病逝世，享年93歲。（新華社）

田曾佩，1930年10月生，河北饒陽人。1945年10月參加革命工作，1947年11月加入中國共產黨。1945年10月至1947年11月加入黨的外圍組織「民主青年聯合會」。1947年11月至1951年1月先後任南開大學地下黨支部組織委員，天津團市委組織部幹事等。1952年12月起先後任青年團華北工委青工部副科長，外交部人事司科長，政治部副處長，蘇歐司處長、副司長等。

1976年11月起先後任駐蘇聯使館參讚，駐南斯拉夫使館公使銜參讚，駐捷克斯洛伐克大使。1985年3月至1986年11月任外交部蘇歐司司長。1986年11月至1988年4月任駐南斯拉夫大使。1988年4月至1993年3月任外交部副部長、黨委委員。1993年3月至1997年7月任外交部黨委書記、副部長。1997年7月至1998年3月任外交部副部長、黨委委員。2003年12月離休。

田曾佩是中共第十四屆中央委員會委員，政協第九屆全國委員會常務委員、外事委員會主任。