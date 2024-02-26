廣東首個「工業3萬億」地級市　中國工業第四城佛山如何破圈？

GDP首破1.3萬億元、國家高新技術企業總數突破1萬家、企業標準「領跑者」數量連續三年居全國第一……開年以來，佛山喜訊頻傳，尤其是2023年佛山規上工業總產值突破3萬億元，正式成為全國第二個、廣東首個「工業3萬億」地級市。



不過，佛山在2022年全國城市創新能力排行中為53名，名次靠後，過去幾年R&D經費支出規模與投入強度都不及廣深等經濟強市，顯示出與廣東「經濟第三都」實力的不協調。

佛山這座製造業強市如何練好「創新功夫」？專家分析，佛山對內要持續優化營商環境，同時，作為粵港澳大灣區的重要節點城市，對外要充分推動科技創新要素跨區域的、合理的配置、流動和交融。

現狀：R&D經費投入問題需破解

截至2022年年底，國內只有深圳、蘇州、上海3個城市規上工業總產值超過3萬億元，其中地級市只有蘇州。經過多年的沉澱積累，佛山2023年規上工業總產值也突破了3萬億元。

以2023年規上工業總產值排名，深圳突破4.8萬億元，穩居全國第一；蘇州憑藉4.43萬億元，排名上升到了第二；上海小幅回落至3.94萬億元，降至第三；佛山則首次突破3萬億元，排在全國第四，遠超第五名的重慶，而且是憑藉領先3000億元以上的顯著優勢甩開重慶，穩居規上工業總產值全國第四城。

佛山東平新城（新華社）

不過，科技部和中國科學技術信息研究所分別發布的《國家創新型城市創新能力監測報告2022》和《國家創新型城市創新能力評價報告2022》顯示，佛山排名分別為48名、53名，不僅比往年部分排名有所退步，而且不如深圳（1名、3名）、廣州（4名、6名）、東莞（19名、23名）等市，這似乎與佛山的經濟發展水平不太匹配。

實際上，無論是R&D（科學研究與試驗發展）經費支出規模還是R&D經費投入強度（R&D/GDP），佛山對比其他廣東經濟強市仍然存在差距。

2018-2022年，深圳R&D（科學研究與試驗發展）經費占GDP比重從4.80%升至5.81%，東莞從2.85%升至4.10%，惠州從2.30%升至3.44%，而同期佛山增長了不到0.3％。2022年，廣東R&D經費支出4411.90億元，全省超過百億元的有深圳(1880.49億元)、廣州(988.36億元)、東莞(458.72億元)、佛山(359.53億元)等7個地市，佛山R&D經費支出不到深圳的兩成。

R&D經費有多重要？據昆明市統計局的科普知識，R&D經費指標是科技統計的核心指標，集中反映了科技投入的規模和水平，是監測中國自主創新能力和創新型國家建設進程的核心指標。

廣東省委黨校教授、省政府原參事陳鴻宇向記者分析，佛山R&D經費投入不高的問題值得反思。同時，他強調，不能簡單地從單一指標來比較佛山與其他城市，要打破行政邊界來看問題，看到佛山與廣州、深圳等城市的科技創新與產業轉型之間的相互促進關係。

探因：這些因素關聯著創新動能

為了強化發展勢能和競爭優勢，《佛山市科學技術發展「十四五」規劃》提出，至2025年，佛山將實現研發經費投入強度（R&D/GDP）3.5％，每萬人口高價值發明專利擁有量15件，規模以上工業企業研發機構覆蓋率達65％，高新技術企業數量超1萬家。從這份綱領性文件中提到的專利等因素的角度，可以進一步瞭解佛山的技術創新實力。

佛山照明自主研發的深海探照燈應用在「奮鬥者號」全海深載人潛水器上 （新華社）

專利是一座城市衡量創新能力的重要指標之一。從專利授權量來看，2022年佛山專利授權量首次突破10萬件，占全省專利授權總量83.73萬件的比例為12.7％，乍一看是不錯的成績。其中，實用新型專利授權量為59334件，外觀設計專利授權量為38481件，而與創造性關係更緊密、保護期限更長的發明專利授權量為8607件。作為對比，深圳和廣州的專利授權量和發明專利授權量，分別為27.58萬件、52172件和14.69萬件、27604件。

民盟佛山市委會相關負責人表示，儘管佛山專利數量較多，但存在專利以實用新型專利為主、有效發明成果供給不足、高價值專利占比較低、重點企業發明專利創造較弱等問題。

企業、大學和科研機構是我國科學研發經費的主要來源和去向，是推動城市科技發展、產業興旺的重要引擎。從企業端來看，根據佛山高新技術產業開發區管理委員會的預測，2023年佛山市高新技術企業數量預計達1.03萬家，而深圳和廣州的數據則分別為2.4萬家和超過1.3萬家。

另外，佛山的「獨角獸」企業和「小巨人」企業相對較少，福布斯中國的數據顯示，2023年上半年中國新增「獨角獸」企業為23家，其中深圳和珠海各有1家。2022年廣東新增「獨角獸」企業為20家，其中深圳13家、廣州5家、肇慶1家、雲浮1家。2023年7月，專精特新「小巨人」企業第五批名單出爐，全省共有658家企業入圍，深圳以310家的數量位居全國大中城市第一，廣州有132家，佛山有36家。

總結佛山R&D經費投入較少的原因，中山大學嶺南學院經濟學系教授林江告訴記者，可能與傳統產業比較發達，在科技研發投入方面沒有太大的空間和動力有關。

解法：開放合作增活力，積能蓄勢提信心

為了不斷突破創新關卡，近年來，佛山在科研平台、人才、企業等方面努力積攢力量，成效也在不斷顯現。

佛山政府工作報告連續五年對重大平台進行重點部署，2024年的報告提到，要推動季華實驗室、仙湖實驗室等重大科研平台產出更多引領性成果，支持藍橙實驗室建設，並提到要構建具有佛山特色的產業創新平台支撐體系。

廣東首個「工業3萬億」地級市佛山。（視覺中國）

2024年的報告還提出，佛山將堅持教育科技人才一體發展，推動「四鏈」深度融合，全面提升科技自主創新能力。佛山提出，將打造高水平人才高地，推動「2+N」人才政策體系落地見效，健全市場化人才評價機制，優化引才用才方式，構建更加開放包容的城市聚才新格局，力爭新增科技領軍人才50名。

去年，佛山獲批成為廣東省唯一入圍的「創新驅動示範市」。今年，佛山還將加大科技型企業梯度培育力度，力爭新增科技型中小企業500家、專精特新中小企業100家、「小巨人」企業34家。

自2018年開展創新型城市建設以來，佛山注重提升科技財政投入水平。2020年，佛山科技財政達到102億元，占公共財政支出的10.12%，遠高出全省平均水平（5.48%），並超過深圳位列大灣區科技財政占比第一。

不過，記者查詢2021年度和2022年度市級預算的相關文件發現，佛山市本級全年科學技術支出滑落到51.06億元和40.66億元。助推製造業高質量發展本就需要多方面通力合作，這意味著佛山企業、科研平台等更加要提升科技成果轉移轉化效率，進一步加強自身的造血能力。

今年，佛山市高質量發展大會提出謀求「六大變」，包括謀求轉型升級之變、謀求新興產業之變，目的是塑造產業新形態，保持產業永遠年輕。

專家觀點：可加強廣佛同城

說起佛山，我們很容易聯想到美的、格蘭仕、小熊電器、佛山照明等家電產業企業。的確，2022年佛山高新技術企業總量8700家，其中傳統產業企業約占80%。廣東省委黨校教授、省政府原參事陳鴻宇告訴記者，產業轉型升級並不簡單等同於研發高新技術和打造新興產業聚集高地，傳統產業應用先進技術和優化資源要素配置也是創造新質生產力的主要路徑。

他分析，創新的關鍵在於成果的轉化，要推動基礎研究、應用研究的成果向現實的圖紙、產品、企業在市場競爭中各個環節的需求等的轉化，而不能讓科研成果束之高閣。

還要看到的是，佛山佔據珠三角腹地，是粵港澳大灣區的重要節點城市，與廣州、深圳在產業上有較強互補性。「不開放不能創新，不改革不能創新。」陳鴻宇強調，要推動人才、機構等科技創新要素跨區域的、合理的配置、流動和交融。

蘇州經常被用於和佛山對照，「從長三角城市群產業分工來看，蘇州、南通與上海形成了很好的默契。參考之下，佛山要定位好與廣州的關係，加強廣佛同城，各有分工、各盡所能。」林江建議，佛山要持續優化營商環境，在大灣區城市中以開放和發展的觀念建設營商環境，繼續提振科技企業平台發展信心。