中國火箭專家馮杰鴻辭去全國人大代表職務

官方通告顯示，火箭專家、曾任中國航天科工集團第二研究院副院長的馮杰鴻辭去全國人大代表職務。



《新華社》報道，中國全國人大常委會2月27日發布公告，11名全國人大代表資格被終止，其中7人是被罷免，秦剛、馮杰鴻等4人則是辭職。

中國航天三江集團有限公司董事長的馮杰鴻，曾任中國航天科工集團第二研究院副院長。（網上照片）

公開資料顯示，今年46歲的馮杰鴻歷任中國航天科工集團二部品質技術處副處長、發展計劃處處長、二院發展計劃部部長、副院長、總研究師，中國航天科工集團有限公司科研生產部部長，中國航天三江集團黨委書記、董事長等職務。

馮杰鴻任職的中國航天三江集團有限公司隸屬於中國航天科工集團有限公司，是中國固體運載火箭研製生產的主體與技術抓總單位、特種越野車及底盤研發生產單位，也是湖北省規模最大的軍工企業。

航天晨光2023年8月4日晚間以上市公司身分公告，馮杰鴻因「個人原因」申請辭去公司董事長、董事等職務，辭職後不再擔任公司任何職務。

解放軍戰略軍種火箭軍去年年中傳出集體腐敗案，火箭軍原司令員李玉超、原政委徐忠波被免職，一批火箭軍與裝備系統軍方將領被罷免全國人大代表職務，多名軍工企業高層也捲入火箭軍腐敗案。

去年12月起，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青、中國運載火箭技術研究院原院長王小軍被撤銷政協委員資格。官方未披露具體原因，但有分析認為，四人均出身航天系統，可能因捲入火箭軍腐敗案而被處置。