人大閉幕｜趙樂際：團結奮鬥堅定不移推進中國式現代化

3月11日（周一）下午3時，十四屆全國人大二次會議閉幕會在人民大會堂舉行，全國人大常委會委員長趙樂際發表講話，表示要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，同心同德，凝心聚力，團結奮鬥，堅定不移推進中國式現代化。



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趙樂際表示，十四屆全國人大二次會議圓滿完成了各項議程。在全體代表和有關方面的共同努力下，會議開得很成功，凝聚了共識、明確了任務、堅定了信心，是一次高舉旗幟、真抓實幹、團結奮進的大會。

趙樂際表示，大會期間，代表們肩負黨和人民重托，以飽滿的政治熱情和昂揚的精神狀態依法履職盡責，認真審議各項報告和議案，會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，彰顯了全過程人民民主和國家根本政治制度的顯著優勢。

趙樂際表示，今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。認真落實大會確定的各項任務，努力實現全年經濟社會發展目標，具有十分重要的意義。我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，同心同德，凝心聚力，團結奮鬥，堅定不移推進中國式現代化。

趙樂際表示，要踐行以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，充分尊重人民所表達的意願、所創造的經驗、所擁有的權利、所發揮的作用，激發全社會創業創新創造的熱情和活力，彙聚起團結奮鬥的強大力量。要求真務實、真抓實幹，攻堅克難、善作善成，努力克服一個一個困難，辦好一件一件實事，完成一項一項任務，在團結奮鬥中不斷實現人民對美好生活的嚮往。

趙樂際最後表示，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，萬眾一心，拼搏奮進，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥！