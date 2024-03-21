Neuralink｜首名植入腦部晶片患者利用意念網上下棋

全球富商馬斯克（Elon Musk）旗下的大腦晶片創新公司Neuralink日前為一名接近全身癱瘓的男子植入腦部晶片後，他3月20日透過意念在網上下棋。



路透社報道，現年29歲的阿博（Noland Arbaugh）因為一次意外導致肩膀以下的身體癱瘓，但他在1月獲Neuralink安排接受植入大腦晶片手術，馬斯克曾在2月表示，阿博可以透過意念控制電腦滑鼠。

而在20日的直播中，阿博就透過晶片控制滑鼠游標，在網上下棋，並稱Neuralink令自己可以再次玩電腦遊戲《文明帝國VI》（Civilization VI），他因此連續玩了8小時，不過現在已經放棄再玩下去。

對於這次植入經驗，阿博形容植入手術過程簡單，術後第二天就可以出院，現時沒有出現認知障礙問題。不過他坦言整個情況並不完美，亦遇到一些問題，強調不希望大家以為就這樣告一段落，指仍有很多工作需要完成，但自己的人生已有很大改變。

圖為馬斯克Neuralink展示的一個可利用人腦控制機械的產品，Neuralink在1月首次把晶片移植進一名患者大腦進行實驗。（Neuralink官網）

美國國立衞生研究院（National Institutes of Health）神經工程學前計劃總監路德維希（Kip Ludwig）認為，Neuralink所展示的成果不是一個突破，稱目前仍然處於植入後的初期，該公司及患者需要為如何掌握最大控制效果了解更多，但患者可以控制電腦已是一個理想的起步點。