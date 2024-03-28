彭博：日本財團擬收購余仁生 最快下週簽約
撰文：歐敬洛
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美國彭博新聞3月27日報道，日本財團有意收購余仁生，交易細節待定，最快可能下星期簽約。
余仁生2023年8月傳出消息，指新加坡私募股權公司Tower Capital Asia，淡馬錫旗下Blanca Investments及余仁生家族成員，計劃出售余仁生多數股權。彭博新聞3月27日報道，有日本財團有意收購。
報道指出，財團包括日本三井物產（Mitsui & Co）及樂敦製藥（Rohto Pharmaceutical Co.）。報道指因日本財團出價高於其他公司，很可能成為買家。
三井物產、樂敦製藥和淡馬錫拒絕對這項收購置評，Tower Capital Asia暫時未有回應。
余仁生總部位於新加坡，專營中醫藥材和中成藥，已有超過144年歷史。其燕窩、保嬰丹和白鳳丸是其招牌產品。截至2023年5月，集團在大中華區、新加坡和馬來西亞擁有約177家分店。
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