中國常駐聯合國代表張軍大使即將離任回國

據中國常駐聯合國代表團網站3月28日發布的消息，中國常駐聯合國代表張軍即將離任回國，他近日分別向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、第78屆聯大主席弗朗西斯（Dennis Francis）等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。



張軍表示，代表中國出使聯合國，對他而言是莫大的榮譽和沈甸甸的責任，也是一段十分難忘、十分光榮的經歷，他始終牢記祖國人民的信任與重托，為履行使命作出不懈努力，當前，世界大變局加速演進，中國則處於大發展的時期，正闊步走在強國建設、民族復興的大路上，在聯合國工作的幾年里，他日益感受到，世界正在看到一個不一樣的中國，中國值得世界信賴，是可以依靠的和平力量、發展力量、進步力量，他對中國的發展強大和在國際上發揮的重要作用感到驕傲和自豪。

據中國常駐聯合國代表團網站2024年3月28日發布的消息，中國常駐聯合國代表張軍即將離任回國，他近日分別向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、第78屆聯大主席弗朗西斯（Dennis Francis）等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。（中國常駐聯合國代表團網站）

張軍也稱，國際形勢變亂交織，世界比以往任何時候都更需要正確的方向指引，都更需要對公平正義的堅守，都更需要推動前進的動力，都更需要團結、信任、合作，都更需要一個更加強有力的聯合國，中國堅定踐行真正的多邊主義，堅定支持聯合國在維護和平、促進發展等方面發揮重要作用，中國國家主席習近平提出推動構建人類命運共同體和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為解決當今世界面臨的共同難題提供了中國理念和中國方案，指明瞭方向和路徑，得到愈來愈多國家和聯合國機構的支持與認同，中方將繼續以此為引領，加深同聯合國和世界各國的合作，堅守公平正義，維護共同安全，促進共同發展，為應對全球性挑戰貢獻中國力量。

包括古特雷斯、弗朗西斯在內聯合國官員熱烈祝賀張軍圓滿完成出使聯合國的光榮使命。古特雷斯表示，他始終相信，中國的發展壯大對世界有利，他對習近平主席提出的構建人類命運共同體理念和三大全球倡議熟記於心，這些理念倡議體現了中國對多邊主義的承諾和對聯合國的支持，中國致力於推動世界各國合作共贏，既維護自身利益，又充分彰顯務實自信的大國風範，在主要大國中獨樹一幟，過去幾年，他親眼見證了中國在聯合國作用的不斷加強和聯合國同中國合作的深入發展，聯合國願繼續同中方不斷加深各領域合作。

據中國常駐聯合國代表團網站2024年3月28日發布的消息，中國常駐聯合國代表張軍即將離任回國，他近日分別向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、第78屆聯大主席弗朗西斯（Dennis Francis）等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。（中國常駐聯合國代表團網站）

弗朗西斯表示，中國已經成為全球發展的引領者，走出了一條以人民為中心、更符合發展中國家實際的新發展道路，中國一貫以實際行動踐行多邊主義，推動國際社會團結合作，成為聯合國事業強有力的支柱，聯合國需要更多像中國這樣堅定可靠的夥伴來維護世界和平穩定、推動可持續發展，他將繼續同中方加強合作，共同為全人類謀福祉。

俄羅斯、美國、英國、法國、巴基斯坦、巴西、南非、沙特、埃及、印尼、新加坡、意大利等多國常駐代表同張大使話別，讚賞中國始終堅持原則，致力於維護多邊主義、推動各國團結合作，高度評價中方發揮的重要作用，期待繼續在聯合國平台同中方開展合作。