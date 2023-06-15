中國代表張軍：鼓吹脫鈎斷鏈是拖發展後腿　國際社會應堅決抵制

中國常駐聯合國代表張軍6月14日表示，某些國家為了維護自身優勢地位，大搞技術封鎖，濫施經濟制裁，鼓吹脫鈎斷鍊、構築小院高牆，這些拖發展後腿、開歷史倒車的行為，既不道德也難以為繼，國際社會應堅決抵制。



根據新華社，張軍14日在維護國際和平與安全安理會高級別公開會上，呼籲尊重人類文明多樣性及聚焦共同發展。

張軍說，當前世界經濟復甦日趨艱難，發展中國家實現2030年可持續發展目標面臨嚴峻挑戰，很多來之不易的發展成果甚至得而復失，發展中國家的特殊脆弱性，根本上源於不公正不合理的國際經濟秩序。

他又指，在一些國家，社會撕裂、政治極化問題突出，不僅影響自身穩定和發展，也導致其外交政策的保守化民粹化，產生顯著負面溢出效應，有關國家需要深刻反思，認真解決自身國家治理存在的痼疾，而不是對外甩鍋推責，尋找替罪羊。

張軍表示，特別是政治領導人要承擔歷史責任，凝聚社會共識，積極推進改革，不能順着民粹主義隨波逐流，仇恨言論加劇社會撕裂，極端主義大行其道，不實及虛假信息氾濫不止，言論自由當然要保護，但這不能成為仇恨言論的護身符，更不應是政府不作為的藉口，恐怖主義是人類文明的毒瘤，不能將恐怖主義同任何民族、宗教、國家或文明掛鈎。