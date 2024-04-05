中泰簽署備忘錄　泰國加入國際月球科研站計劃

中國國家航天局4月5日與泰國高等教育科研與創新部共同簽署關於探索與和平利用外層空間合作的諒解備忘錄，以及國際月球科研站合作的諒解備忘錄。



新華社5日報道，嫦娥七號任務已遴選搭載泰國研制的全球太空天氣監測裝置，用於從月球視角觀測宇宙輻射和太空天氣，這將是泰國科學儀器首次從繞地軌道進入深空。

根據諒解備忘錄約定，中泰兩國將成立聯合委員會和聯合工作組，在太空探索、太空應用、太空能力建設等領域，通過規劃實施聯合太空項目、科學交流項目和人員培訓計劃、交換數據信息、聯合組織專題討論會和科學講習班等形式加強合作。

雙方將重點圍繞國際月球科研站論証、工程實施、營運和應用等，組織專家團隊從科學、工程和國際合作3個方面開展研究，形成合作方案，同時歡迎其他國家、國際組織、科研院所、高等院校、工業實體和科學家加入國際月球科研站計劃，並在聯合自由探索空間活動中受益。

中國國家航天局探月與航天工程中心主任關鋒表示「在國際合作方面，我國已與10多個國家、國際組織簽署了合作協定。我們也歡迎更多的國家、國際組織共商、共建、共享，打造我們人類共同的月面科研設施。」