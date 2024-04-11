中國駐日使館回應日美元首言論斥干涉內政　向日本提嚴正交涉

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日發布聯合聲明，其中多處提及涉華議題，包括批評中國在南海採取的「危險和升級性的舉動」，重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。 中國駐日大使館11日批評，日方不顧中方反複規勸，執意在日美領導人會晤和聯合聲明中大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益。



大使館發言人指出，日美還大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，這將推高衝突風險，威脅地區和平穩定。日方有關做法違背中日四個政治文件原則，違背國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

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台灣問題純屬中國內政 南海問題主張具依據

發言人強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，無論日美說什麽、做什麽都改變不了釣魚島屬於中國的客觀事實。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，日方應恪守承諾、謹言慎行。

中國在東海、南海問題上的立場主張具有充分歷史和法理依據。日本不是南海問題當事方，應停止挑動對抗的攪局行徑。必須強調的是，日美同盟作為冷戰產物，不應針對第三方，更不應損害第三方利益。在軍事安全領域搞「小圈子」的做法完全是逆時代潮流而動，最終只會引火燒身。

中方鄭重敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，切實落實全面推進戰略互惠關系的重要共識，停止做以鄰為壑、干涉中國內政、損害中方利益的事，避免中日關系受到更大損害。