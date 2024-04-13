美國俄羅斯衛星險相撞　NASA驚曝：相距不到10米隨時出事

一顆俄羅斯衛星和一顆美國衛星2月底差點相撞，美國太空總署（NASA）近日透露這兩顆衛星僅相距不到10米，若不幸相撞，可能引發一場危及生命的災難。



《紐約郵報》報道，這兩具無法操縱的衛星分別是已報廢的俄羅斯間諜衛星Cosmos 2221，和NASA的「熱氣層—電離層—中氣層能量與動力研究探測衛星（TIMED）」，2月28日時以相距不到10米的距離擦身而過。

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NASA副署長梅洛伊（Pam Melroy）9日在科羅拉多召開的年度太空研討會上，透露此次事件的細節，表示NASA專家「真的被嚇壞了」

梅洛伊指出，NASA事前就知情兩者軌道會很接近，已事先與國防部一起監視衛星動態，但是沒想到會如此近距離擦身而過。

她向現場與會者說，「我們最近才了解到，最終路徑相距不到10米，比我現在和坐第一排的人距離還近。」

她說，只差10米就可能引發一場致命災難，因為如果這兩具衛星相撞，將產生數千個碎片，「細小的碎片以時速1萬英里（1.6萬公里）移動，等著把另一具太空飛行器刺穿一個洞，並可能危及人類性命。」

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《每日電訊報》報道，目前有超過1萬顆人造衛星繞地球運行，數量自2019年以來增加了4倍，而且未來還將急遽增加，估計全球現已獲批准部署的低地軌道衛星約40萬具，同時還有1萬6000顆報廢衛星在軌道上運行。

梅洛伊說，軌道上衛星數量與日俱增，將帶來「重大」問題，即「凱斯勒效應（Kessler Syndrome）」，指一旦軌道上物體發生碰撞會引發連鎖效應，碰撞產生的高速移動碎片可能撞擊其他衛星，造成更多碎片，最終污染整個軌道，摧毀重要衛星系統，也將使任何人都難以進入太空。

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