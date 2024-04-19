女子用輪椅推叔叔往銀行「手把手」助領貸款　職員一看嚇窒急報警

巴西一名42歲女子竟然用輪椅推着已死的叔叔往銀行辦理手續領取貸款。她的罪行被揭發後已經落網。警方正在尋找運送兩人前往銀行的司機助查。



這宗離譜事件在伊塔烏聯合銀行（Itau Bank）里約熱內盧分行。努涅斯（Erika de Souza Vieira Nunes）用輪椅推着68歲的叔叔布拉加（Roberto Braga）前往櫃位辦理手續，並試圖領取1.7萬雷亞爾（約2.5萬元）貸款。職員在提供服務時察覺有問題。

閉路電視畫面顯示，當努涅斯試圖讓一動不動的布拉加簽文件時，並說，「叔叔，你有在聽嗎？你必須簽名，如你不簽就沒辦法了。我不能代替你簽名……我再也受不了了。」

一名職員見狀便說，「我認為他不太舒服」，接着電召救護車。醫護人員抵達後訝驚訝地發現，他至少已死了2小時。

努涅斯被控詐欺未遂和侮辱屍體罪，17日接受盤問。她供稱叔叔是在輪椅上過身，但警方不採信。

努涅斯自稱是布拉加姪女，稱是他的照顧者。警方會再確認其他家庭成員身份，並在尋找運載他們前往銀行的人。

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