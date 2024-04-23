援烏法案通過　美國共和黨議員要求眾議長辭職：他為民主黨工作

美國眾議院通過援助烏克蘭法案正引爆共和黨黨內分歧。美國共和黨保守派議員格林（Marjorie Taylor Greene）當地時間4月21日向眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）發難，直指其「背叛」了共和黨選民，並要求他辭職。



據美國有線新聞網絡（CNN）21日報道，格林當天早些接受美國媒體採訪時表示，約翰遜批准對烏克蘭的新援助「背叛」了共和黨選民，引發黨內成員不滿，如果他不辭職，自己將要求投票將其罷免。

「這一切之所以成為可能，是因為約翰遜的背叛。」格林說，「他絕對是在為民主黨工作，他正在通過拜登政府的議程。」

「他的議長之位到頭了。他如今需要做正確的事，那就是辭職，讓事情在受控的情況下發展。」格林威脅，「如果他不這麼做，那麼就將被趕下台。」

美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）4月15日表示，眾議院19日表決烏克蘭、以色列、台灣援助法案（Reuters)

此前一天，約翰遜曾否認擔心自己遭到罷免。「我不會因為擔心罷免動議而在這座大樓裏走來走去。我必須做好我的工作……我在這裏做了我認為正確的事情，讓眾議院能夠按照自己的意願行事。正如我所說，你做了正確的事，然後就讓事情順其自然吧。」

CNN稱，如果格林及其支持者真的採取行動，強制投票罷免約翰遜的議長職位，約翰遜幾乎肯定需要依靠民主黨的幫助。

儘管約翰遜堅稱，他沒有向任何民主黨人尋求幫助，但資深共和黨人認為，約翰遜將依靠兩黨的支持來對抗任何罷免他的動議。目前尚不清楚民主黨是否會對約翰遜提供支持，但一些民主黨人表示願意幫助約翰遜，特別是在他不顧共和黨右翼的反對執意推進對外援助法案之後。

霍士新聞22日報道稱，格林堅持要求約翰遜辭職引發了人們對共和黨潛在辭職浪潮的猜測，這可能會改變國會的權力平衡，讓民主黨獲得多數席位。如果這種情況發生，紐約民主黨眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）預計將成為新任眾議院議長。

然而，並非所有共和黨人都同意格林的立場。例如眾議院外交事務委員會主席、眾議員麥考爾（ Michael McCaul）就批評格林頻繁「逼宮」的做法，稱其濫用權力。

與此同時，加州民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）對約翰遜表示了支持，他表示約翰遜「做了正確的事情，他應該繼續擔任眾議長一職」。

在經歷了數月之久的拖延後，當地時間4月20日，美國眾議院投票通過了一項價值950億美元的對外援助法案。法案中包括向烏克蘭提供超600億美元的援助，以及向以色列提供260億美元的援助。法案中還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產並轉交給烏克蘭的內容。

美國總統拜登（Joe Biden）2024年4月17日到訪賓夕法尼亞州的匹茲堡（Pittsburgh），參觀美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）總部。（Reuters）

「選舉年，對烏克蘭援助引發共和黨分裂，」《紐約時報》提到，112名共和黨人反對，101名共和黨人支持。這表明，美國前總統特朗普的孤立主義以及對援烏的反對態度，在共和黨內部造成了嚴重的分歧；同時表明，共和黨並沒有完全與特朗普的「美國優先」外交政策保持一致。

據CNN、法新社等媒體報道，相關法案在美眾院通過後，烏克蘭總統澤連斯基、以色列總理內塔尼亞胡發文歡呼「感謝美國」。

這項法案現已提交參議院，預計將於本周獲得總統拜登簽字批准。

在加沙人道主義危機持續加劇之際，美國援助法案進一步引發了國際擔憂。巴勒斯坦總統發言人魯代納20日表示，美國這一行為有導致地區局勢升級的危險，是對巴勒斯坦人民的侵犯，將為以色列把衝突範圍擴大到整個地區「開綠燈」，巴方質疑美國在實現中東地區安全與穩定方面的可信度。

魯代納還強調，巴勒斯坦的穩定是實現該地區和世界穩定的唯一途徑。

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