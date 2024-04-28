美國今年首宗！區域銀行共和第一遭接管　導火線：高息與「缺水」

共和第一銀行（Republic First Bank）是2024年美國首家倒閉的銀行，美國財經雜誌《福布斯》4月27日稱，在存款減少以及抵押貸款業務陷入困境的背景下，缺乏新資金。



銀行於26日被賓夕法尼亞州監管機構關閉，並在美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）進行拍賣後出售。

共和第一銀行2023年向投資者提交的一份報告中提到存款下降的情況，顯示該公司抵押貸款組合的價值，在息率上升的環境下大幅下降。

銀行在2023年透露將「縮減並退出」抵押貸款業務，轉而專注於消費者存款。

惟數個月來，銀行一直在致力於確保能繼續營運下去。根據FDIC的數據，截至2023年底，其約一半的存款沒有擔保。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

銀銀行在2023年9月與投資者Norcross-Braca Group達成3,500萬美元注資協議。但因共和第一銀行沒完成向監管機構提交的2022年度證券文件呈文或安排所需的股東會議，Norcross-Braca Group其後退出相關協議。

《華爾街日報》4月26日報道，FDIC在交易破裂後，最終恢復接管和出售共和第一銀行的行動。

共和第一銀行在新澤西州、賓夕法尼州和紐約州的32間分行作為富爾頓銀行分行重新繼續營業。

繼美國2023年有矽谷銀行（SVB）、簽名銀行（SignatureBank）和第一共和銀行（First Republic Bank）陸續無預警倒閉後，這是2024年美國再一次有區域銀行關門大吉。