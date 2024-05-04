新西蘭外長：新西蘭和中國關係「複雜」

新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）說，新西蘭和中國的關係「複雜」，並指北京尋求加強中國在太平洋島國的安全存在，恐破壞地區安全或導致「不穩定」。



綜合路透社和法媒報道，彼得斯星期五（5月3日）在奧克蘭舉行的新西蘭中國委員會活動致辭時，稱中國是新西蘭的重要經濟夥伴，雙方有很多共同點，但也有很多不同看法。

彼得斯說：「人權是其中一個問題。我們希望中國遵守國際商定的人權框架原則與承諾。」

他指新西蘭對多個領域感到擔憂，包括中國在台灣海峽的行為、新疆少數民族的待遇、在香港的侵犯人權行為，以及中國在太平洋地區所扮演的角色。

彼得斯說：「中國在太平洋地區的存在由來已久，但我們對中國愈來愈多地參與太平洋安全領域的事務嚴重關切。」

他說：「我們不希望看到事態發展破壞長期支撐我們地區安全的機構和安排。」

圖為2024年3月18日，新西蘭惠靈頓議會，中國外長王毅和新西蘭外長彼得斯握手。（Gatty）

過去幾年，新西蘭日益公開表明對中國的行為感到擔憂。2023年10月新西蘭政府更迭後，這種情況進一步升溫。

彼得斯說：「新西蘭和中國的關係是複雜的，這意味着我們必須明確，我們希望通過與中國合作和接觸實現什麼目標。」

他說：「新西蘭可以更清楚地表達自身的利益所在，並點明雙方的共同點和不同點。」

所羅門群島2022年初宣佈與中國簽署安全協議，令新西蘭、澳洲和美國感到震驚。新西蘭正在探討加入澳英美聯盟（AUKUS）第二支柱的可能性，並表明正在努力與北約建立新的夥伴關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

