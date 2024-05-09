向華為供應晶片許可被撤銷　Intel下調營收預期

撰文：外部來稿(國際)
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美國商務部5月7日撤銷國內大廠英特爾（Intel）、高通對華為出口晶片的許可證，英特爾和高通8日確認已收到相關通知且「立即生效」。英特爾說，預計新的對華出口限制將打擊其下一季度的銷售收入。

本文獲《觀察者網》授權轉載　作者：楊蓉

美國商務部7日發表聲明證實媒體報道，稱已撤銷對華為的出口特定許可，但未有明確透露涉及哪些美國企業。英特爾8日在一份提交給美國證券交易委員會（SEC）的監管審查文件中說，美商務部7日「撤銷了向中國客戶出口消費者相關產品的某些許可證，立即生效」。

英特爾未提及該客戶就是華為，但高通在其向SEC提交的文件中確認了這一點：「美國商務部已經撤銷了華為在我們行業的某些出口許可，其中包括我們的一個許可。我們將繼續遵守所有適用的出口管制法規。」

英特爾在文件中表示，對華為的出口限制將影響其下一季度的收入。「公司預計2024年第二季度的收入將保持在原指導區間125億美元至135億美元之間，但低於中間值。」分析師的預期為130.31億美元。但英特爾補充，2024年全年收入預計仍將增長。

美國《巴倫周刊》8日指出，證券文件顯示，2023年，中國市場佔英特爾營收的27%，對中國出口許可證影響營收6個百分點。中國市場則占高通2023年整體營收的62%。

彭博社說，英特爾發表上述聲明後，其股價午盤延續跌勢，下跌2.5%至29.91美元，高通及其競爭對手美光和英偉達的股價也在早盤交易中下跌。8日美股收盤時，英特爾跌2.22%，收於30美元，創2023年6月5日以來收盤新低；高通股價持平小漲0.22%、收180.55美元。

英特爾股價今年迄今已下跌近38%。美國科技媒體The Verge提到，英特爾此前已將「中美之間的地緣政治和貿易緊張局勢」以及「台灣海峽不斷加劇的緊張局勢」列為其業務風險。高通公司也向華為供應晶片，但華為已不在高通的十大客戶之列。高通最近曾表示，其與華為的業務已經有限，並將很快縮小到零。

圖為2024年4月25日，中國北京民眾進入一間華為商店。（Reuters）

美國券商伯恩斯坦分析師斯泰西·拉斯岡（Stacy Rasgon）8日在一份研究報告中說，他估計英特爾因此面臨的風險在年化收入5億至10億美元之間，或每股收益5至10美分左右。拉斯岡表示，這一問題對高通收益的影響約為每股15美分，但他認為就其收益規模而言打擊不大。

美國政府2019年將華為列入「貿易黑名單」，限制大多數美國供應商向華為出口商品和技術。美國《華爾街日報》去年3月曾警告，進一步撤銷現有許可證可能會對美國晶片生產商產生重大影響。美國晶片公司此前表示，對此類產品實施限制不利於美國晶片行業，因為這會使晶片公司失去為國內研發提供資金的收入。

另一方面，華為在去年業績大幅增長基礎上，今年繼續保持高增長態勢。4月30日，華為披露2024年一季報，期內該公司實現營收約1784.5億元，同比增長36.66%；歸母淨利潤約196.5億元，同比增長564.04%。幾天前，市場調研機構Canalys發佈數據顯示，華為經歷13個季度重奪中國大陸手機市場第一，在Mate及nova系列助推下，出貨量達1170萬台，同比增長70%，市場份額達17%。

針對美撤銷部份企業對華為公司出口許可證，中國商務部和外交部都已注意到相關媒體的報道並做出回應。商務部發言人5月8日答記者問時表示，美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，針對特定中國企業一再採取無理制裁打壓措施。中方對此堅決反對。

發言人說，美方限制純民用消費晶片產品對華出口，對特定中國企業實施斷供，這是典型的經濟脅迫做法，不僅違背世貿組織規則，也嚴重損害美國企業利益。美方所作所為已嚴重違背「不尋求與華脫鈎」「不阻礙中國發展」的承諾，更與其「精準界定國家安全」的說法背道而馳。中方將採取一切必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

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