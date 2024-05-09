IMF副總裁：中美貿易戰倘升級或致全球GDP損失7%

國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特（Gita Gopinath）5月7日表示，中美貿易戰如果持續升級，將對全球經濟產生可怕潛在影響，最壞情況可能會拖累全球GDP減少7%。



戈皮納特在史丹福大學發表演講表示，雖然中美緊張局勢尚未演變成全面冷戰，但這種升級將成為全球經濟增長的主要阻力。國際貨幣基金組織預測，在最壞的情況下，全球經濟可能要付出相當於全球GDP 7%的代價，而在較溫和的情況下，全球經濟增長可能受到0.2%的衝擊。組織估計，如果大宗商品市場分裂成同中國或美國結盟的集團，低收入國家的經濟產出損失，可能是其他國家4倍。

雖然近來中美兩國元首和官員恢復對話，但自疫情以來，中美兩大經濟體之間的衝突已升級到新的高度。國際貨幣基金會的數據顯示，2022年和2023年，全球共實施3000多項貿易限制措施，是2019年的3倍多，戈皮納特表示，中美集團間的貿易有所下降。

彭博社（Bloomberg）指，緊張局勢亦影響外資流入中國，中國2023年11月首次出現外商投資逆差，今年首季的外資流入進一步下降。戈皮納特則表示，中美之間出現一些類似「連接器」的國家，包括越南和墨西哥，可能有助緩解中美直接貿易脫鈎對全球經濟的影響，亦是中美關係緊張未有造成更大衝擊的原因。

戈皮納特又指，中東等地區的地緣政治不穩定，和俄烏戰爭引發的動盪，觸發冷戰以來從未有過的貿易動盪。目前貿易分裂的代價會更高，因為貨物貿易與國內生產總值的比率目前為45%，冷戰爆發時僅為16%。