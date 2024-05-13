3男遭英國起訴助香港情報部門後保釋　控罪指曾強行進入英國1地址

英國警方5月13日宣布起訴3名男子，指控他們違反當地國家安全法（National Security Act），涉及協助香港情報部門和犯有外國干預罪。3人同日出庭，根據起訴內容，他們被指控協助境外情報部門，同意在英國進行資訊收集、監視和欺騙行為，又被指5月1日強行進入英國一個居住地址，從事「外國干預」行為。



據英國警方13日較早前公布，3人分別為38歲的Chi Leung (Peter) Wai、37歲的Matthew Trickett及63歲的Chung Biu Yuen。

3人獲准保釋

路透社報道，3人在倫敦威斯敏斯特地方法院（Westminster Magistrates' Court）出庭，在法庭被告席上確認自己的姓名、出生日期和地址，他們未有被要求對指控提出任何抗辯，5月24日會再出庭。

3人均獲准保釋。

根據起訴內容，3人均被控兩項違反當地國家安全法的控罪，在第一項控罪中，他們被指控在12月至5月期間協助境外情報部門，同意在英國進行資訊收集、監視和欺騙行為。在第二項控罪中，他們涉嫌5月1日強行進入英國一個居住地址（residential address），犯有「外國干預」。

圖為英國大笨鐘，英國國旗在建築前方飄揚（Getty）

聲明指，他們各被指控協助境外情報機構，違反《2023年國家安全法》第3(1) 和(9)條，並被指控犯有外國干預罪，違反《2023年國家安全法》第13(2) 和(7) 條。聲明稱，指控所涉及的境外情報機構是香港的情報機構。

英國電訊報（Telegraph）指，這次行動是在倫敦警察局反恐指揮組（Counter Terrorism Command）調查後展開，警方稱「作為調查一部份，在英格蘭各地逮捕一些人，並展開搜查。」

警方聲明指，本月較早前共有11人被拘留，其中反恐警察5月1日在約克郡（Yorkshire）地區展開拘捕行動，逮捕8名男子與1名女子，包括Chi Leung (Peter) Wai及Matthew Trickett，次日警方再拘捕2名男子，其中Chung Biu Yuen於倫敦被捕。

除了3名被起訴男子13日到法庭外，其餘7男1女不被起訴，已獲釋放。

英國2023年7月通過《2023年國家安全法》（National Security Act 2023），包括把「外國干預」列作刑事罪。