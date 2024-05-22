「電音和尚」風暴：佛教元素配電音文化　港台韓擁抱星馬say no？

韓國「電音和尚」DJ NewJeansNim（又名日進，原名尹成浩）近來爆紅，他把佛教元素融合電音文化，除了在韓國、台灣演出，6月初也會再度來香港表演。不過他在新加坡、馬來西亞均掀起爭議，甚至引來政府官員發聲介入。部份佛教團體把他視為可吸引年青人的新潮DJ，也有團體視他為破壞、利用宗教的人，引發爭論。



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現年47歲的尹成浩本是搞笑藝人，曾到韓國曹溪寺受戒，獲賜法號日進，據新加坡傳媒新明日報5月19日指，尹成浩並非出家人，而是穿僧服表演的人。

他自2023年下半年推出歌曲《佛祖Handsome》後走紅，並到韓國佛教節表演，穿上僧服與大眾一起開心跳躍、手舞足蹈的畫面在網絡熱傳，且他唱的歌曲帶有搞笑歌詞如「OPPA（韓文哥哥的意思）幾歲？觀世音菩薩」、「佛祖長得好帥」、「Show me the 佛教信仰！」等，迅速吸引不少人注意。

他不單在韓國國內表演，更受邀到海外演出，例如是台灣、香港。在今年佛誕前後，他5月17日便曾來港到蘭桂芳演出，門票賣清，且也將再度到6月8至9日中環舉行的「S2O亞洲潑水音樂節─香港站」表演。他在台灣的演出同樣受到歡迎。

尹成浩也獲邀到星馬演出，但在5月初到馬來西亞演出後，便開始出現爭議，馬來西亞佛教青年總會5月7日發文，呼籲娛樂場所經營者、內容創造者需考量宗教等因素，又指「舞廳的設置存在潛在違反五戒的元素，包括酒精類飲品和狂歡的內容。如此的安排不僅會影響佛教的莊嚴，也有可能會讓大眾對於佛教儀式，比如誦經和合十，真正意義的了解出現混淆。」

馬來西亞來愈來愈多團體開始留意到尹成浩，除了宗教團體發聲反對，國會議員魏家祥5月8日表示，尹成浩的演出「把宗教娛樂化，讓佛教形象受損」，呼籲政府阻止這名DJ進入馬來西亞。

尹成浩原定5月底在馬來西亞再有兩場演出，最終取消。

在新加坡也出現類似爭議，尹成浩原定6月到新加坡夜店演出，引發爭論。

新加坡內政部長尚穆根5月22日在社交網站X（前稱Twitter）發文稱，指根據「電音和尚」過去演出內容，他會穿僧衣，改編宗教經文作為歌詞，並在演出中使用佛教禱告物件， 「這對我們的佛教社群來說會是冒犯性，不可接受。」

據《聯合早報》22日指，新加坡警方已告知夜店負責人，若繼續演出，當局會採取行動。

新加坡警方表明若表演計劃繼續進行，便不得涉及任何宗教元素。

《時代周刊》網站5月13日分析指，尹成浩成為爭議人物，一邊有人熱愛他的演出，也有人批評這些錯誤的行。他在韓國受到當地最大佛教宗派與佛教團體曹溪宗（Jogye Order）的歡迎，感謝他為向年輕一代傳播佛教所做的工作，又讓他在寺內表演。

報道談到佛教在韓國遭遇「信徒老化」的問題，且自稱信仰為佛教的人口比例從2015年的22%，降至2021年的17%，當地佛教團體希望更多接觸年輕人，更新宗教形象，故此當地領袖希望擁抱可以展現更吸引力一面的機會。

報道稱，並非所有佛教團體都歡迎尹成浩的這種創新，並不滿他的表演是對宗教的侮辱。