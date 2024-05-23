美國大選｜黑利稱將把選票投給特朗普

美國前南卡羅來州州長黑利（Nikki Haley）終於打破沉默，表明她將在今年11月的美國大選投票給前競選對手、共和黨前總統特朗普。



曾任美國常駐聯合國代表的黑利（52歲）是特朗普最後一名黨內競爭者，她在特朗普橫掃超級星期二初選後，於今年3月宣佈退選。

黑利星期三（5月23日）出席華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的活動時表明，她將支持一位獲盟國支持，並讓敵對勢力承擔責任的總統。除此之外，這名總統必須確保邊界安全、支持資本主義和自由，以及減少債務。

黑利說：「特朗普在這些政策上並不完美。這一點我已經說過很多、很多次。不過拜登是一場災難，所以我會把選票投給特朗普。」

黑利還說，她希望特朗普能夠利用她的最新表態提振選情。「特朗普應該明智地接觸數以百萬計投票給我的人，並繼續支持我，而不是認為他們會和他站在一起。我真誠地希望他會這麼做。」

現任民主黨籍總統拜登目前在多項民調中落後於特朗普。

隨着大選臨近，特朗普仍未選定副手。此前有媒體報道稱，特朗普的競選團隊在積極考慮黑利。

黑利3月宣佈退選後與特朗普的關係持續緊張，而共和黨人認為，和解符合兩人的共同利益。不過特朗普此前表示，黑利不在他副總統候選人的考慮範圍內。

本文獲《聯合早報》授權轉載

