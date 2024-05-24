中國駐日使館提醒防範「輕犯罪」　警告打尖、阻礙儀式隨時受罰

中國駐日本大使館提醒在日中國公民防範在公共場所插隊、隨地吐痰和穿着不符身份的法定制服等「輕犯罪」，避免做出看似輕微、實則會在日本受到處罰的行為。



中國駐日本大使館星期三（5月22日）在官方微信公眾號發文稱，日本於1948年起施行《輕犯罪法》，對33種看似輕微但可能對公共秩序造成不良影響的行為作出明確處罰規定，有外國遊客因不了解有關法律受到處罰。中使館對其中易被忽略的行為進行歸納，提醒在日中國公民及來日遊客注意防範。

涉嫌「輕犯罪」的行為包括，擅自潛入無人看守的住宅、建築物，擅自進入災害或犯罪現場；擅自攜帶刀械、鐵棒等可傷害他人的器具；發生地震、火災、交通事故等特殊情況下，拒絕聽從公務人員或救援人員指令；擅自在他人住宅等張貼廣告、告示，或隨便移除、污損他人標識物；詐稱擁有國內外公職、爵位、學位，或穿着不符身份的法定制服或相似服裝。

日本旅遊：圖為2016年1月7日，日本京都祗園甲部歌舞連場小劇場，日本舞妓在新年儀式上擺姿勢供人拍照。（Getty）

相關行為還包括在公共或私人儀式上惡作劇等妨礙儀式進行；製造噪音妨礙他人且拒不改正，妨礙他人正常行走，或跟蹤他人使人不安；在公共場所插隊、言行粗暴、隨地吐痰、無故熄滅標識燈或街燈；隨意丟棄垃圾、廢棄物等。

涉嫌違反《輕犯罪法》的行為，可能受到罰款、拘留等處罰。中使館呼籲在日中國公民遵守中國及日本法律，尊重當地宗教信仰和風俗習慣，做好自我安全保護。

本文獲《聯合早報》授權轉載

