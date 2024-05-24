朔爾茨：認同馬克龍主張　呼籲歐洲在軍事上更緊密合作

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5月23日表示，歐洲需要更緊密的軍事合作，並表示認同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的提議，利用法國核武器庫的威懾力，以應對朔爾茨口中所指俄羅斯「殘暴的帝國主義」。



朔爾茨23日在《經濟學人》（The Economist）上發表的文章中寫道：「我對法國總統強調法國軍事打擊力量應為防衛歐洲出一分力感到欣慰。」

朔爾茨指出，除了核武器的威懾力量之外，我們還在關注強大的常規軍事力量、空中和導彈防禦能力，以及網絡、太空和高度精準的打擊能力。

他補充說：「歐洲人可以也將會透過北約（NATO）為跨大西洋的軍事任務做出更多貢獻」。

朔爾茨強調, 歐盟不會擁有自己的核武。他指出，德國無意質疑法國在核武器威懾方面的自主權。

馬克龍在4月時表示，法國擁有的核武器應該成為歐洲國防辯論的一部份。

馬克龍在闡述在全球舞台上建立一個更自信的歐盟的願景時，曾呼籲建立更強大、更一體化的歐洲防禦體系，並稱「歐洲可能會滅亡」。

俄羅斯軍隊日前開始模擬準備發射戰術核武的演習，這被視為總統普京（Vladimir Putin）發出的警告，旨在阻止西方更深入介入烏克蘭戰爭。

莫斯科當時將這次演習與包括馬克龍在內的西方官員所謂的「激進言論」連結起來。

朔爾茨在文章中補充說，為了在歐洲維持對烏克蘭的廣泛支持，重要的是「明確表明」北約並不尋求與俄羅斯發生衝突。