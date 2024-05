今年航空意外接連發生　網民搜尋「飛行安全」創近十年新高

今年發生了連串航空事故,讓民眾質疑飛行是否仍然安全。不過,統計數據顯示,乘坐波音和空中巴士的飛機仍然比開車去機場安全得多。



日本航空的客機1月2日在羽田機場跑道與海上保安廳飛機相撞,阿拉斯加航空一架737 MAX 9型飛機1月5日在飛行途中艙門脫落,還有近日的新加坡航空航班遇到強氣流等接二連三的飛航事故讓人們議論不斷。

2023年的3700萬趟商業航班中沒有發生任何致命事故。雖然2024年無法打破這一記錄,但就航空安全而言,今年仍處於平均水平。儘管如此,民眾依然感到不安。3月份美國網民在互聯網搜尋「飛行安全」一詞的次數,達到2014年10月以來的最高水平。

2014年3月,馬來西亞航空公司370號航班失蹤,馬航17號航班7月在烏克蘭上空被擊落,印尼亞洲航空(AirAsia)8501號航班12月在爪哇海墜毀。2014年可謂國際航空業黑暗的一年。今年到目前為止,航空事故造成的死亡人數仍少於2014年同期。

今年1月以來發生的多宗事故對乘客信心造成了嚴重打擊。航空安全專家、美國國家運輸安全委員會(NTSB)前成員戈利亞(John Goglia)說:「公眾有理由擔心,但我認為,由於一些新聞媒體對事故的關注,使得民眾的擔憂加劇。」

NTSB數據庫的資料顯示,美國第一季度商業客運或貨運航班發生了11宗事故,略高於2010年至2019年間的平均數9.7宗。

與此同時,美國聯邦航空管理局(FAA)局長惠特克(Mike Whitaker)說,波音公司在解決安全問題方面有一條漫長的路要走。

FAA今年2月要求波音在90天內擬定完整計劃,應對公司的系統品質管控問題,波音須在下周提呈計劃。惠特克說,FAA過去90天與波音緊密合作,探討如何把質量恢復到工廠所需的水平。

阿拉斯加航空:The fuselage plug area of Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX, which was forced to make an emergency landing with a gap in the fuselage, is seen during its investigation by the National Transportation Safety Board (NTSB) in Portland, Oregon, U.S. January 7, 2024.(Reuters)