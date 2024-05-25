TikTok推新措施遏制官媒散播虛假信息　美媒：或展示沒為中國外宣

短視頻社交媒體平台TikTok推出新舉措，遏制中國和俄羅斯等國的官媒利用TikTok賬號傳播虛假信息和操縱影響力。美國媒體認為，TikTok似乎有意展示它並沒有充當中國官方的外宣工具，尤其今年是美國和歐洲的大選年。



美國政府前不久下令TikTok必須剝離中國母公司，否則將在美國被禁，理由是要避免這個平台被用作在美國發揮影響力的工具。TikTok星期四（5月23日）發表聲明說：「最新舉措強化了我們對建設一個既安全又免受外部操控和影響的平台所作的承諾。」

TikTok在2022年已開始對「今日俄羅斯」電視台和中共喉舌《人民日報》等官媒賬號貼上標籤，但人們仍可以通過這個應用看到這些賬號的內容。如今，TikTok聲明，如果與國家相關媒體的賬號「試圖就當前的全球事件與事務接觸本國以外的社區」，它們的視頻將不許通過TikTok對外傳播。

這些賬號也不被允許在本國以外的TikTok平台投放廣告，其覆蓋範圍將因此進一步縮小。

TikTok同日發佈了一份報告，重點介紹它如何盡力消除秘密操縱影響力的活動。外國政府和其他人冒充當地新聞媒體或人物來塑造公眾輿論，現已成為各個社媒平台面臨的挑戰。

TikTok披露，它在今年首四個月就確認並介入了15宗影響力操作活動，其中大部分涉及試圖影響政治言論，包括圍繞選舉的言論。TikTok已刪除數千個相關賬號。

降低門檻讓創作者更易賺錢

其中一些例子包括，在今年2月印尼舉行總統選舉之前，TikTok阻斷了一個針對印尼人的網絡；它也阻斷另一個對英國國內政治課題進行刻意渲染的網絡。

在這同時，TikTok修訂了一些條規，讓內容創作者更容易通過其購物平台賺取收入。這可能加大美國責令TikTok「不賣就禁」所面對的反對壓力。

TikTok並未正式宣佈這些條規的變化，不過用戶近日發現，加入TikTok推廣者（affiliate）項目的門檻已經從擁有5000名粉絲降至1000名。推廣者可發佈視頻宣傳TikTok Shop的產品，並從這些銷售收取佣金。

按美國總統拜登（Joe Biden）4月24日簽字生效的法律，TikTok母公司字節跳動最遲須在明年1月19日出售TikTok，否則這款應用將在美國被禁。字節跳動與TikTok在5月7日共同起訴美國政府，指「不賣就禁」法案違反美國憲法，包括違反對言論自由的保護。TikTok的一群用戶5月14日也在美國法院提出訴訟，挑戰美國政府針對TikTok的做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

