董軍批菲律賓在南海挑起事端：中國保持克制　但有限度

中國國防部長董軍6月2日在香格里拉對話(Shangri-La Dialogue)上批評菲律賓在南中國海「碰瓷」,並警告稱中國對侵權挑釁行徑的克制有限。



董軍在演講中評估當前南海局勢總體穩定,但也不點名批評菲律賓和美國稱,個別國家在外部勢力煽動下,有預謀地挑起事端、製造假象、誤導視聽,還配合外部勢力在地區部署中程導彈,嚴重破壞地區安全穩定,「這樣的做法終將會引火燒身」。

董軍稱,中國對侵權挑釁行徑保持了足夠的克制,但這也是有限度的。

董軍 中國國防部長 第21屆香格里拉峰會 亞洲安全會議 Chinese Defense Minister Dong Jun speaks at the Shangri-la Dialogue in Singapore, June 2, 2024. REUTERS/Edgar Su