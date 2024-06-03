董軍批菲律賓在南海挑起事端：中國保持克制　但有限度

中國國防部長董軍6月2日在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上批評菲律賓在南中國海「碰瓷」，並警告稱中國對侵權挑釁行徑的克制有限。



董軍在演講中評估當前南海局勢總體穩定，但也不點名批評菲律賓和美國稱，個別國家在外部勢力煽動下，有預謀地挑起事端、製造假象、誤導視聽，還配合外部勢力在地區部署中程導彈，嚴重破壞地區安全穩定，「這樣的做法終將會引火燒身」。

董軍稱，中國對侵權挑釁行徑保持了足夠的克制，但這也是有限度的。

董軍 中國國防部長 第21屆香格里拉峰會 亞洲安全會議 Chinese Defense Minister Dong Jun speaks at the Shangri-la Dialogue in Singapore, June 2, 2024. REUTERS/Edgar Su

菲律賓補給船2023年8月初在有主權爭議的仁愛礁（菲稱阿雲津礁，Second Thomas Shoal）附近水域，被中國海警船用水炮攔截後，兩國關係陷入緊張。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）5月31日在香會開幕時發表主旨演講，不點名批評北京在南海的行為「非法、脅迫、侵略和欺騙性」。

董軍2日在問答環節也回應了中菲仁愛礁爭議，不點名指菲律賓最近開始單方面不承認兩國商定的關於補給仁愛礁坐灘舊軍艦的協議和約定，是單方毀約。

董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話（X@IISS_org）

董軍指菲律賓在仁愛礁問題上「碰瓷」，製造假象，「人為地去撞個汽車，然後倒在那裏，給大家造成一個假象，看到的是我受傷，我是受傷害的，我是弱者」。

他指這是違法違約，而且是在歪曲事實、製造事端，是訛詐正義、綁架法律的行為。

本文獲《聯合早報》授權轉載

